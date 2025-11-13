Lenke Filipovej museli operovať mozog

Legendárna česká speváčka a gitaristka Lenka Filipová pred dvoma týždňami spadla zo schodov a záchranka ju previezla do nemocnice. Teraz sa ukazuje, že 71-ročná speváčka na tom bola oveľa horšie, ako si pôvodne všetci mysleli. Musela dokonca podstúpiť náročnú operáciu mozgu. Informuje o tom web TN.cz.
Keby tím špičkových neurochirurgov nezasiahol včas, mohlo byť všetko úplne inak. Ako zistil denník Blesk, za pádom Lenky Filipovej zo schodov stála nebezpečná krvná zrazenina. Obľúbenej speváčke mohla nenávratne poškodiť mozog.
Lenka Filipová zostáva v starostlivosti lekárov
V Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe okamžite po príchode Lenku Filipovú operovali. „Keď pani Filipovú prijali, najprv sa starostlivo zisťovalo, čo presne pád spôsobilo. Vykonali sme množstvo vyšetrení, ktoré odhalili krvnú zrazeninu v mozgu. Okamžite sme začali nevyhnutnú operáciu,“ popísal zdroj denníka.
Zákrok bol našťastie úspešný a Filipová má veľké šance na úplné zotavenie. „Teraz je jej stav stabilizovaný, každý deň sa jej zdravie zlepšuje a sme presvedčení, že rekonvalescencia bude úspešná,“ doplnil zdroj.