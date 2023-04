Špeciálny prokurátor Lipšic nebude komunikovať s redakciou Plus 7 dní

Daniel Lipšic ako špeciálny prokurátor už nebude poskytovať stanoviská Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) redakcii Plus 7 dní. Dôvodom jeho rozhodnutia je článok v poslednom čísle tohto týždenníka pod názvom „Hriešne miesto“, ktorý sa zameriava na priestor Slovenskej informačnej služby (SIS) označovaný ako „cigarový klub“.

„Redaktorka pred jeho publikovaním poslala ÚŠP otázky, v ktorých sa pýtala na to, či som niekedy bol v priestoroch cigarového klubu SIS a z akých dôvodov. Na otázky redakcie Plus 7 dní odpovedal Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) pred viac ako týždňom pod podmienkou, že bude zverejnené celé naše stručné stanovisko, kde bola zodpovedaná každá otázka tohto týždenníka. Redakcia Plus 7 dní, samozrejme, celé stanovisko nezverejnila, práve naopak, rozhodla sa spracovať článok mimoriadne manipulatívnym a klamlivým spôsobom… Keďže podmienkou zverejnenia stanoviska bolo jeho uverejnenie v celosti, ktorú podmienku redakcia Plus 7 dní porušila, nebudem dávať tejto redakcii žiadne ďalšie stanoviská, pretože ju považujem za súčasť obhajobných tímov osôb trestne stíhaných v dozore prokurátorov ÚŠP. Ja osobne stojím na opačnej strane barikády,“ uviedol dôvody svojho rozhodnutia Lipšic na sociálnej sieti Facebook.

Vydavateľstvo News and Media Holding (NMH), pod ktoré spadá redakcia Plus 7 dní stojí za redaktormi. „Plne stojíme za celou redakciou PLUS 7 DNÍ, osobitne za redaktormi, ktorí sa venujú investigatíve a kauzám. Vydavateľ zároveň ctí, rešpektuje a riadi sa pravidlami, ktoré sú definované zákonom o publikáciách, Etickým kódexom novinára a zodpovednosťou vydavateľa. Tie jasne definujú rámec vzťahu komunikácie medzi vydavateľom a redakciou, ako aj tretími stranami, ktoré sú článkami dotknuté,“ uviedlo v reakcii NMH.