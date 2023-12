Špecializovaný súd vytýčil verejné zasadnutie s odsúdeným členom sýkorovcov, rozhodovať by mal o obnove konania

Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 25. januára verejné zasadnutie s odsúdeným príslušníkom zločineckej skupiny sýkorovcov Jurajom Harvanom. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní, súd by mal v tomto prípade rozhodovať o návrhu na povolenie obnovy konania.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdu najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.

Dvadsaťštyri rokov väzenia

Najvyšší súd SR v marci 2016 na verejnom zasadnutí potvrdil trest 24 rokov väzenia pre člena zločineckej skupiny sýkorovcov Juraja Harvana, známeho aj ako Zet. Odvolací súd síce zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo septembra 2015, podľa predsedníčky senátu to však bolo iba „z kozmetických dôvodov“, ktoré sa týkali kvalifikácie v jednotlivých bodoch obžaloby.

Zároveň súd uložil Harvanovi rovnaký trest ako predtým prvostupňový súd. Ten ho uznal vinným z členstva v zločineckej skupine, podielnictva, nedovoleného ozbrojovania a účasti na vraždách formou spolupáchateľstva.

Sledovanie osôb

Podľa obžaloby pôsobil Harvan od roku 1997 až do jeho zadržania v roku 2013 v priamom kontakte so šéfom skupiny Róbertom Lališom, zvaným Kýbel. Primárnou náplňou jeho práce bol nákup a údržba nehnuteľností, nákup a údržba komunikačných zariadení, ale aj skladovanie zbraní a sledovanie osôb.

Práve sledovanie podľa prokuratúry vykonával aj v prípade Juraja Matzenauera, ktorého Kýbel podozrieval, že si chce založiť vlastnú skupinu. Zastrelili ho v apríli roku 2000 na diaľnici medzi Bratislavou a Trnavou. Róberta Pála, údajného člena konkurenčnej skupiny takáčovcov, zase zastrelili v novembri 2003. Aj jeho predtým podľa obžaloby sledoval práve Harvan.