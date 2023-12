Odsúdený vysokopostavený člen skupiny „sýkorovcov“ žiada o obnovu konania

Špecializovaný trestný súd v Pezinku vytýčil na 17. januára verejné zasadnutie, na ktorom má rozhodovať o návrhu na povolenie obnovy konania pre odsúdeného Istvána Lahóa. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.

Lahó, ktorý bol v rámci zločineckej skupiny sýkorovci prezývaný Išty alebo Veľký Ištván, bol odsúdený za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny na úhrnný trest 12 rokov väzenia v ústave na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia.

Lahóa zadržali policajti v máji 2019 v maďarskej Rajke. Pátrali po ňom od septembra 2018.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli sami o sebe, alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi, odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.