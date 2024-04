Spánok v najlepšom oblečení aj ľudia s lopatami pochovávajúci synov, priblížila Gregorová život v ukrajinskom Charkove (foto)

Život v uliciach ukrajinského mesta Charkov na jednej strane vyzerá normálne, na druhej strane vám telefón každú hodinu hlási upozornenia pred raketovými náletmi.

Takto v rozhovore pre spravodajský kanál CNN Prima News opísala tamojšiu atmosféru česká politička Markéta Gregorová zo strany Piráti. Tá druhé najväčšie ukrajinské mesto ležiace neďaleko Ruska, ktoré vo februári 2022 spustilo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, navštívila ako vôbec prvá europoslankyňa.

Šťastie v nešťastí

Ako poznamenala, počas cesty, ktorú absolvovala s ľuďmi z iniciatív Team4Ukraine a Maidan Monitoring Information Center, mali „šťastie v nešťastí“, keďže nezažili žiadne priame nálety. Dodala však, že krátko po ich odchode dva ruské dronové útoky zabili najmenej štyroch ľudí.

„Miestni obyvatelia si už na túto realitu zvykli. Vedia, kde sú najbližšie kryty a bunkre. Život sa jednoducho nemôže úplne zastaviť, hlavne po takom čase,“ vyjadrila sa Gregorová. Podotkla, že Charkov sa nachádza zhruba 30 kilometrov od ruskej hranice, a preto im „bolo povedané, že akonáhle sa rozoznejú sirény, tak máme viac-menej 30 sekúnd na útek do nejakého krytu“.

„Jedna psychologička, ktorá pracuje s vdovami po padlých vojakoch, nám hovorila, že tá situácia má obrovský dlhodobý nápor na psychiku. Síce tak nejako ‛normálne’ žijete, ale stále v hĺbke duše viete, že nie ste v bezpečí a že to môže kedykoľvek prísť,“ vysvetlila europoslankyňa.

Spánok v najlepšej bielizni

Ľudia v Charkove sa podľa nej s týmto vyrovnávajú do istej miery s cynickým humorom. „Ľudia nám napríklad hovorili, že chodia spať vo svojej najlepšej bielizni, aby v tom najčernejšom scenári nezomreli nahí. Takto sa s tým asi dá vyrovnávať, ono to ani inak nejde,“ skonštatovala Gregorová.

Politička pre CNN Prima News okrem iného povedala, že hovorili s vojakmi, ktorí veria, že si udržia svoje pozície, napríklad v neďalekom Kupiansku, kde je situácia kritická.

Upozornila však, že im chýba munícia a nemajú dostatok ľudí, čo je tiež dôvodom, prečo nemôžu vybojovať nové pozície. Problém vidí aj v tom, že časť hranice s Ruskom a Bieloruskom, kde sa nebojuje, musia strážiť ukrajinskí vojaci. „Myslím, že je potrebné otvoriť otázku, či by členské krajiny NATO s týmto problémom nemali ponúknuť pomoc. Žiadny vojak NATO by tak nebol ohrozený a Ukrajinci by mohli víťaziť,“ zamyslela sa.

Veľké informačné embargo

Gregorová, ktorá bola na Ukrajine od piatka a do Česka sa vrátila v stredu, tiež priblížila prípravy na cestu na Ukrajinu. Tá podliehala veľkému informačnému embargu.

„Prakticky nikto nevedel, že tam vlastne ideme,“ povedala a spomenula, že z bezpečnostných dôvodov prespávali v pivniciach. „Môžem tiež prezradiť, že sme si ešte pred ukrajinskými hranicami museli vybrať z telefónov české SIM karty. Rusko tieto veci sleduje,“ dodala.

Jeden z jej najsilnejších zážitkov cesty na východ Ukrajiny bola návšteva nového cintorína pre padlých vojakov. „Videli sme rodiny, ktoré tam doslova chodia s lopatami a pochovávajú svojich synov,“ opísala Gregorová.