Španielsky súd čiastočne vyhovel madridskému Getafe CF v spore o registráciu hráčov pre La Ligu

Účastník La Ligy získal dočasnú výnimku na registráciu hráčov napriek prehre v spore s vedením súťaže.
Christantus Uche
Nigérijčan Christantus Uche počas kvalifikácie o postup na MS 2026 v súboji proti Juhoafrickej republike. Foto: SITA/AP
Španielsky súd čiastočne vyhovel odvolaniu futbalového klubu Getafe CF proti zákazu registrácie nových hráčov kvôli porušeniu platového limitu v La Lige. Madridský klub porušil pravidlá súťaže týkajúce sa výdavkov a miezd po tom, čo poslal nigérijského záložníka Christantusa Ucheho na hosťovanie s opciou na predaj do anglického Crystal Palace.

Tento krok uvoľnil financií pre Getafe na registráciu ďalších hráčov, no La Liga nebola spokojná s výpočtom hodnoty Ucheho a znížila klubu platový limit.

Táto zmena znemožnila registráciu nových hráčov tímu, ktorý sa nachádza len bod nad pásmom zostupu. Prestupové obdobie sa pritom už čoskoro skončí.

Vedenie Getafe napadlo rozhodnutie La Ligy a Španielskej futbalovej federácie (RFEF), ktoré označilo za „zneužitie dominantnej pozície“ podľa právnych predpisov Európskej únie (EÚ) o hospodárskej súťaži. Obchodný súd v Madride čiastočne vyhovel žiadosti klubu a nariadil, aby registrácia pre Getafe zostala otvorená, La Liga a RFEF však môžu formálne namietať.

La Liga vo vyhlásení uviedla, že má „plný rešpekt k súdnym rozhodnutiam“, no vyjadrila „nesúhlas“ s týmto dočasným opatrením.

Spor o registráciu hráčov dominoval titulkom španielskeho futbalu aj v minulej sezóne, keď bol Dani Olmo krátkodobo vyradený z hry pre finančné problémy klubu FC Barcelona a Španielska športová rada (CSD) mu dočasne umožnila hrať.

