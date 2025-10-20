Mbappé proti nedisciplinovanému Getafe poslal svoj tím na čelo La Ligy. Real urobil, čo musel

Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappé pokračuje vo svojej úžasnej streleckej forme a pomohol Realu Madrid získať späť prvé miesto v La Lige 2025/2026. „Biely balet“ v nedeľňajšom večernom dueli najvyššej španielskej súťaže vyhral v madridskom derby na ihrisku Getafe (1:0), ktoré dohrávalo s deviatimi hráčmi.
Francúzsky útočník predĺžil svoju streleckú sériu na 11 po sebe idúcich zápasov, keď v 80. minúte prekonal brankára domácich krátko po vylúčení striedajúceho Allana Nyoma, ktorý bol v hre len minútu.
Girona prišla o bod na pôde FC Barcelona až v úplnom závere, rozhodol Araújo
Tréner Realu Xabi Alonso s výhľadom na zápasom Ligy majstrov proti Juventusu Turín i nadchádzajúce El Clásico posadil hviezdneho Viníciusa Júniora na lavičku a do hry ho poslal až v druhom polčase. Brazílsky krídelník sa však ukázal ako kľúčový náhradník, keď obaja hráči Getafe dostali červené karty za fauly na neho.
„Vini mal veľký vplyv… Ráno sme mu povedali, že môže byť veľmi dôležitý,“ povedal Alonso. „Bol to náročný zápas, hrať na pôde Getafe nie je nikdy jednoduché… Nebol to najkrajší zápas, ale urobili sme, čo sme museli.“
Modelka tvrdí, že Vinícius myslí len na sex. Každú debatu smeroval k tejto téme, posielal jej nahé fotografie
Getafe sa snažilo držať krok, no po vylúčení Nyoma a neskôr Alexa Sancrisa, ktorý dostal druhú žltú kartu, sa ich situácia výrazne skomplikovala. Napriek početnej nevýhode mali domáci v nadstavenom čase šancu na vyrovnanie, no brankár Realu Thibaut Courtois zneškodnil strelu Abuho Kamaru.
Tréner Getafe José Bordalás vyjadril nesúhlas s vylúčením Nyoma: „Pre mňa to nie je červená karta, maximálne žltá.“
Kuriózní moment! 😳 Getafe stáhlo Femeníu, aby se vyhnulo červené, jenže jeho náhradník Nyom vydržel na hřišti pár vteřin… a po faulu na Viníciuse ji viděl rovnou. 🟥#NovaSport | #LALIGAEASPORTSpic.twitter.com/hj1WPPplEn
— Nova Sport (@novasport_cz) October 19, 2025