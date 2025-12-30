FC Sevilla uspel s odvolaním a RFEF mu zmiernil trest. Ani to však Andalúzanom nestačí

FC Sevilla v aktuálnom ročníku v 17 ligových dueloch získal 20 bodov a najbližšie ho čaká domáci súboj proti Levante, poslednému tímu tabuľky La Ligy.
Spain Soccer La Liga
Jesús Navas z FC Sevilla si zakrýva oči na konci futbalového zápasu španielskej La Ligy 2024/2025 medzi Realom Madrid a Sevillou na Štadióne Santiaga Bernabéua v Madride, v nedeľu 22. decembra 2024. Foto: SITA/AP
Španielsky futbalový klub FC Sevilla uspel s odvolaním u Španielskej kráľovskej futbalovej federácie (RFEF) a čiastočne uzavretý štadión bude mať pri domácich dueloch len v jednom súboji namiesto troch.

Aktuálne desiaty tím hodnotenia La Ligy dostal trest za to, že jeho priaznivci v novembrovom derby súboji proti Betisu Sevilla hádzali na hraciu plochu rôzne predmety. Hráči FC prehrali s rivalom 0:2.

Odvolacia komisia RFEF napokon zmiernila trest, pričom znížila aj pokutu zo 45-tisíc na 6-tisíc eur. Klub z Andalúzie však ani s uvedeným verdiktom nie je spokojný a je pripravený podať podnet na Športový arbitrážny súd (CAS). „Vyčerpáme všetky možné právne cesty,“ informovali predstavitelia FC Sevilla.

