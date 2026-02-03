Španielsky premiér tiež chce zakázať sociálne siete deťom do 16 rokov

Španielsko sa bude usilovať o zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov, aby ich ochránilo pred škodlivým obsahom, ako sú pornografia a násilie. Oznámil to v utorok počas samitu v Dubaji španielsky premiér Pedro Sánchez.
„Španielsko zakáže prístup na sociálne siete maloletým do 16 rokov. Platformy budú musieť zaviesť účinné systémy overovania veku, nielen zaškrtávacie políčka, ale skutočné prekážky, ktoré fungujú,“ povedal Sánchez.
„Dnes sú naše deti vystavené priestoru, v ktorom nikdy nemali byť samy. Priestoru závislosti, zneužívania, pornografie, manipulácie, násilia. Už to nebudeme akceptovať,“ konštatoval španielsky premiér. Sľúbil zmeniť španielsku legislatívu tak, aby šéfovia technologických platforiem „čelili trestnej zodpovednosti, ak neodstránia nezákonný alebo nenávistný obsah“.
Paríž má právo zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov, Únia môže pomôcť
Premiér už v novembri otvoril tému zákazu sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. V utorok návrh rozpracoval do balíka piatich opatrení, ktoré sa majú dostať na schvaľovanie už budúci týždeň. Jeho koaličná vláda však nemá v parlamente väčšinu a často má problém presadiť legislatívu.
Austrália sa v decembri stala prvou krajinou, ktorá deťom do 16 rokov zakázala používať populárne sociálne siete ako Instagram, TikTok či YouTube. Francúzsko a Portugalsko sa tiež snažia nasledovať tento príklad. Španielsko sa pridalo k Dánsku, Grécku a Francúzsku, ktoré stoja na čele snahy o podobné opatrenia v rámci celej Európskej únie.