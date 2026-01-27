Paríž má právo zakázať sociálne siete pre deti do 15 rokov, Únia môže pomôcť

Paríž má právo zakázať sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov, ako to predpokladá návrh zákona, ktorý dnes schválila dolná komora francúzskeho parlamentu. V utorok to potvrdila Európska komisia (EK), ktorá zároveň pripomenula, že samotné vymáhanie takého zákazu by spadalo do pôsobnosti Európskej únie (EÚ).
Únia bude dohliadať
Podľa hovorcu Komisie Thomasa Regniera „francúzske orgány majú právo stanoviť digitálny vek pre svojich občanov“ a veľké online platformy majú „povinnosť rešpektovať vnútroštátne zákony“. Ak bude francúzsky návrh v súlade s právom EÚ, „Komisia ho bude presadzovať voči veľmi veľkým online platformám“ podľa pravidiel európskeho aktu o digitálnych službách (DSA).
Francúzsko prijalo zákon, ktorý zakazuje sociálne siete deťom do 15 rokov
Regnier zdôraznil, že práve EÚ bude musieť dohliadnuť na to, aby platformy zaviedli účinné nástroje na overovanie veku, ktoré by umožnili zákaz reálne uplatniť.
Druhé po Austrálii
Návrh podporovaný prezidentomEmmanuelom Macronom ešte potrebuje súhlas Senátu. Ak prejde, Francúzsko sa stane druhou krajinou so zákazom sociálnych sietí pre maloletých – po Austrálii, ktorá vlani prijala zákaz pre deti do 16 rokov.
Austrálski tínedžeri sa zobudili do rána bez sociálnych sietí
Paríž chce, aby zákaz začal platiť od školského roka 2026/2027 pre novozaložené účty na sociálnych sieťach a overovanie veku všetkých používateľov od 1. januára budúceho roka.