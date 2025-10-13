Španielske tímy nastúpia v pohárovej Európe proti súperom z Izraela pred prázdnymi tribúnami

Tímy La Laguna Tenerife a Baxi Manresa reagujú na propalestínske protesty, zápasy sa uskutočnia za zatvorenými dverami.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
basketbal
Na ilustračnej snímke basketbal. Foto: Ilustračné, Getty Images
Španielsko Basketbal Basketbal z lokality Španielsko

Dva španielske basketbalové kluby sa rozhodli absolvovať svoje zápasy v pohárovej Európe proti izraelským tímom za zatvorenými dverami z dôvodu bezpečnosti.

Basketbalisti Tenerife v utorok privítajú tím Bnei Herzliya Basket v Lige majstrov, klub Baxi Manresa nastúpi v Európskom pohári proti Hapoelu Jeruzalem.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Propalestínski protestujúci vyzývali na zrušenie týchto zápasov proti izraelským súperom. Kluby však uviedli, že nemôžu jednostranne zrušiť stretnutia bez rizika disciplinárnych a finančných sankcií, vrátane vylúčenia z týchto súťaží. Rozhodnutie hrať bez divákov má zaistiť bezpečnosť všetkých zúčastnených a umožniť zápasy bez rušenia.

Družstvo Valencia Basket, ktoré si v Eurolige zmeria sily s Hapoelom Tel Aviv, môže tiež hrať pred obmedzeným počtom divákov alebo bez nich.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Minulý týždeň FC Barcelona odmietol žiadosť Hapoelu Jeruzalem o tréning na v hale Palau Blaugrana pred zápasom proti Manrese, keďže v krajine vzrástol tlak po protestoch proti Izraelu kvôli ich dvojročnej vojenskej kampani v Gaze.

Španielska vláda označila izraelské akcie za „genocídu“ a premiér Pedro Sánchez v septembri vyzval na vylúčenie izraelských tímov z medzinárodného športu. Na futbalových zápasoch La Ligy sa v posledných týždňoch objavili palestínske vlajky a transparenty kritizujúce Izrael.

Viac k osobe: Pedro Sánchez
Firmy a inštitúcie: FIBA Medzinárodná basketbalová federácia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk