Španielske tímy nastúpia v pohárovej Európe proti súperom z Izraela pred prázdnymi tribúnami

Dva španielske basketbalové kluby sa rozhodli absolvovať svoje zápasy v pohárovej Európe proti izraelským tímom za zatvorenými dverami z dôvodu bezpečnosti.
Basketbalová NBA sa po šiestich rokoch vracia do Číny, Makao hostí dva prípravné zápasy
Basketbalisti Tenerife v utorok privítajú tím Bnei Herzliya Basket v Lige majstrov, klub Baxi Manresa nastúpi v Európskom pohári proti Hapoelu Jeruzalem.
Propalestínski protestujúci vyzývali na zrušenie týchto zápasov proti izraelským súperom. Kluby však uviedli, že nemôžu jednostranne zrušiť stretnutia bez rizika disciplinárnych a finančných sankcií, vrátane vylúčenia z týchto súťaží. Rozhodnutie hrať bez divákov má zaistiť bezpečnosť všetkých zúčastnených a umožniť zápasy bez rušenia.
Niekdajší tréner slovenskej reprezentácie basketbalistov preberá výber Rakúska, zostáva však aj v Slovane Bratislava
Družstvo Valencia Basket, ktoré si v Eurolige zmeria sily s Hapoelom Tel Aviv, môže tiež hrať pred obmedzeným počtom divákov alebo bez nich.
Minulý týždeň FC Barcelona odmietol žiadosť Hapoelu Jeruzalem o tréning na v hale Palau Blaugrana pred zápasom proti Manrese, keďže v krajine vzrástol tlak po protestoch proti Izraelu kvôli ich dvojročnej vojenskej kampani v Gaze.
Leviciam nevyšla premiéra v Lige majstrov. Madzin: Netreba hľadať výhovorky
Španielska vláda označila izraelské akcie za „genocídu“ a premiér Pedro Sánchez v septembri vyzval na vylúčenie izraelských tímov z medzinárodného športu. Na futbalových zápasoch La Ligy sa v posledných týždňoch objavili palestínske vlajky a transparenty kritizujúce Izrael.