Leviciam nevyšla premiéra v Lige majstrov. Madzin: Netreba hľadať výhovorky

Premiérové zápasy v prestížnych medzinárodných súťažiach nebývajú jednoduché a často sa neskončia podľa predstáv. Jednu takú skúsenosť majú za sebou basketbaloví Patrioti Levice.
S maďarským tímom NHSZ-Szolnok Olajbányász prehrali 54:84 (29:46) v historickej premiére slovenského tímu v skupinovej časti Ligy majstrov.
Na palubovke v Miškovci mali Levičania nádejný úvod zápasu, no domáci sa postupne dostali do tempa a výrazne odskočili slovenskému majstrovi. Hostí zo Slovenska zrážala nízka efektivita streľby. Iba trio cudzincov Kivimäki 14, Carius 12 a Wesson 11 dosiahlo dvojciferný počet bodov.
„Zvíťazil tím lepší na oboch koncoch palubovky. Netreba hľadať výhovorky. Ten výsledok má svoje dôvody, ktoré sa ukázali na ihrisku. Je dôležité, aby sme teraz zostali silní a aby sme sa nezačali mentálne opúšťať. Domáci tím využil absenciu našich pivotov. Netvrdím, že by to dopadlo inak, keby sme ich dnes mali, hoci verím, že áno. Nejdeme sa však na to vyhovárať. Maďarský tím zvíťazil zaslúžene,“ zhodnotil Michal Madzin, tréner Levíc, na klubovom webe patriotilevice.sk.
„Potešilo nás, že naši fanúšikovia prišli vo veľkom množstve. Škoda, že ten zápas dopadol tak, ako dopadol. Máme na čom pracovať. V druhom polčase sme sa snažili zmeniť našu obranu, ale domáci si už držali svoj náskok a my sme len doťahovali,“ uviedol krídelník Patriotov Samuel Solčanský.
Levice odohrajú ďalší duel v F-skupine LM v utorok 14. októbra v lotyšskej Rige.