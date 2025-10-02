Niekdajší tréner slovenskej reprezentácie basketbalistov preberá výber Rakúska, zostáva však aj v Slovane Bratislava

Rodák z Rijeky dôverne pozná rakúsky basketbal, pred návratom na Slovensko v lete 2024 viedol viac ako tri roky miestny BC Viedeň.
Aramis Naglič
Tréner Aramis Naglič zo Slovenska počas basketbalového zápasu kvalifikácie o postup na ME 2025 mužov C-skupiny medzi Slovensko - Španielsko v Tipos Aréne - Zimný štadión Ondreja Nepelu. Bratislava, 22. november 2024. Foto: SITA/Milan Illík.
Niekdajší tréner slovenskej reprezentácie basketbalistov Aramis Naglič má popri pôsobení v BC Slovan Bratislava novú prácu, prevzal totiž národný tím mužov Rakúska. Informuje o tom oficiálny web Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).

Šesťdesiatročný Chorvát pôsobenie pri reprezentačnom výbere SR ukončil v jari 2025 a zostal len v bratislavskom Interi, ktorý sa nedávno premenoval na BC Slovan.

„So Slovenskom som ukončil riadny kvalifikačný cyklus. Keď prišla rakúska ponuka, rozprával som sa majiteľom Slovana. Súhlasil, ide o kvalifikáciu počas sezóny, vzdialenosť je blízko. Rakúsko dôverne poznám, ako aj tím, federáciu. V tomto smere to nebolo nijako komplikované,“ uviedol Naglič.

Rodák z Rijeky dôverne pozná rakúsky basketbal, pred návratom na Slovensko v lete 2024 viedol viac ako tri roky miestny BC Viedeň.

Rakúsku reprezentáciu povedie v kvalifikácii o MS 2027, v ktorej ju čakajú výbery Poľska, Lotyšska a Holandska. „Dôležitý je tretí zápas, ktorý hráme proti Holandsku. To je súper, na ktorého by sme mohli mať. Verím, že budeme úspešní,“ dodal Naglič.

