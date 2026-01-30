Francúzska ekonomika vzrástla minulý rok o necelé percento, prekonala pôvodný vládny odhad

Francúzska ekonomika v roku 2025 vzrástla o 0,9 percenta, uviedol štatistický úrad INSEE v predbežnom odhade, ktorý zverejnil v piatok. Tempo sa spomalilo z 1,1 percenta v predchádzajúcom roku najmä pre slabší výkon v záverečnom štvrťroku, keď HDP stúpol len o 0,2 percenta po 0,5-percentom raste v treťom štvrťroku.
Nemecko chce „Úniu v EÚ“ a navrhuje obísť brzdiacich členov, tlačí na dvojrýchlostnú Európu
Hospodársky rast druhej najsilnejšej ekonomiky eurozóny brzdila utlmená spotreba domácností a neistota okolo rozpočtu, ktorý má priniesť výrazné škrty. V decembri klesli výdavky domácností o 0,6 percent, keď nadviazali na novembrové zníženie o 0,3 percenta.
Minister financií Roland Lescure začiatkom mesiaca uviedol, že celoročný rast prekoná pôvodný vládny odhad 0,7 percenta najmä vďaka stabilným investíciám v podnikateľskom sektore. „Vďačíme za to najmä podnikom, ktoré pokračovali v investovaní, náboroch, výrobe a exporte,“ povedal a označil výhľad za „povzbudzujúci“.
Ratingová agentúra Moody’s tento týždeň oznámila, že v roku 2026 očakáva pokles francúzskeho deficitu na úroveň 5,2 percenta.