Španielska polícia v Palme oslobodila 15 Číňanok, ktoré nútili k prostitúcii

V hlavnom meste španielskych Baleárskych ostrovov Palma polícia oslobodila 15 Číňanok, ktoré nútili k prostitúcii v „podmienkach otroctva“, a zadržala 14 ľudí. Zločinecká sieť profitovala nielen zo sexuálneho vykorisťovania, ale aj z predaja stimulantov a drog klientom.
„Obete držali v podmienkach otroctva,“ uviedla v sobotu polícia.
Dvanásť podozrivých zadržali na Baleárskych ostrovoch a dvoch v Barcelone. Siedmich vzali do vyšetrovacej väzby. Všetci zadržaní sú čínski štátni príslušníci, okrem jedného Španiela.
Podľa vyhlásenia polície časť žien už bola v Španielsku, ďalšie priviezli z Číny po tom, čo prijali falošné pracovné ponuky ako terapeutické masérky s platom okolo dvetisíc eur mesačne, prípadne ako kuchárky či opatrovateľky. Ženy nútili pracovať „24 hodín denne, sedem dní v týždni, bez slobody pohybu a bez možnosti odmietnuť akéhokoľvek klienta“.
Polícia dostala dve anonymné oznámenia a jednej z obetí sa podarilo ujsť. Následne opísala sexuálne aj fyzické útoky a jej výpoveď bola pre vyšetrovanie kľúčová.