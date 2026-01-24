Španielska polícia v Palme oslobodila 15 Číňanok, ktoré nútili k prostitúcii

Zločinecká sieť profitovala nielen zo sexuálneho vykorisťovania, ale aj z predaja stimulantov a drog klientom.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Španielsko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Španielsko

V hlavnom meste španielskych Baleárskych ostrovov Palma polícia oslobodila 15 Číňanok, ktoré nútili k prostitúcii v „podmienkach otroctva“, a zadržala 14 ľudí. Zločinecká sieť profitovala nielen zo sexuálneho vykorisťovania, ale aj z predaja stimulantov a drog klientom.

„Obete držali v podmienkach otroctva,“ uviedla v sobotu polícia.

Dvanásť podozrivých zadržali na Baleárskych ostrovoch a dvoch v Barcelone. Siedmich vzali do vyšetrovacej väzby. Všetci zadržaní sú čínski štátni príslušníci, okrem jedného Španiela.

Podľa vyhlásenia polície časť žien už bola v Španielsku, ďalšie priviezli z Číny po tom, čo prijali falošné pracovné ponuky ako terapeutické masérky s platom okolo dvetisíc eur mesačne, prípadne ako kuchárky či opatrovateľky. Ženy nútili pracovať „24 hodín denne, sedem dní v týždni, bez slobody pohybu a bez možnosti odmietnuť akéhokoľvek klienta“.

Polícia dostala dve anonymné oznámenia a jednej z obetí sa podarilo ujsť. Následne opísala sexuálne aj fyzické útoky a jej výpoveď bola pre vyšetrovanie kľúčová.

Okruhy tém: sexuálne otroctvo Španielská polícia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk