Dvadsať rokov bez slnka. Helsinská polícia našla zúboženého starca, ktorý žil desaťročia v suteréne bez okien

Približne 80-ročného muža vo veľmi zlom fyzickom stave našla helsinská polícia žiť v suteréne bez okien, toalety či možnosti pripraviť si jedlo, kde strávil najmenej dve desaťročia, informovali v piatok miestne úrady.
„V týchto podmienkach žil najmenej 20 rokov,“ uviedol policajný inšpektor, ktorý má prípad na starosti.
Muža objavili v pondelok počas domovej prehliadky v severnej časti Helsínk vo veľmi zúboženom stave, ktorý vyžadoval okamžitú lekársku pomoc. Fínska polícia v súvislosti s prípadom zadržala dvoch mužov a jednu ženu vo veku okolo 60 rokov, ktorých neskôr prepustila. Podľa polície sa s obeťou poznali, ale neboli príbuzní.
Vyšetrovatelia teraz preverujú, či sa ostatné osoby, ktoré v žili v rovnakom dome, nedopustili trestného činu „obchodovania s ľuďmi, zneužitia mužovho závislého postavenia a ponižujúceho zaobchádzania“ s cieľom získania finančného prospechu.