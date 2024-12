Spájame sily pre lokálnu kvalitu

Lidl už dve desaťročia spolupracuje so slovenskými dodávateľmi, podiel ich výrobkov v diskonte sa blíži k 40%.

Lidl pôsobí na Slovensku už 20 rokov, počas ktorých neprestajne spolupracuje aj s domácimi potravinármi. Podpora a rozvoj lokálnych producentov patrí medzi kľúčové priority diskontu. Vďaka nim nielen zvyšuje čerstvosť a kvalitu sortimentu, zo spolupráce profitujú najmä zákazníci a zároveň celá krajina.

„Sme pevnou súčasťou slovenskej ekonomiky, spoľahlivým partnerom pre našich dodávateľov, zákazníkov a zamestnancov. Lidl je stabilný partner, popri ktorom môžu domáci výrobcovia rásť a rozširovať sa. Nesmierne nás teší, že záujem o prehlbovanie spolupráce vidíme aj zo strany dodávateľov. Naďalej budeme pokračovať v spoločnej snahe vyhovieť našim zákazníkom,“ uviedol Tomáš Bezák, vedúci Corporate Affairs v Lidl Slovenská republika. Aktuálne je diskont partnerom takmer 300 slovenských potravinárov. Vďaka férovej spolupráci a zdieľaniu vedomostí môžu domáci dodávatelia skvalitňovať svoju výrobu a investovať do najnovších technológií.

Reťazec sa neustále snaží spoluprácu s lokálnymi producentmi prehlbovať a zaujíma sa aj o ich názor. Preto realizoval prieskum, ktorého súčasťou bolo vyjadrenie ich pohľadu na spoluprácu s Lidlom. Svoj názor výrobcovia vyjadrili prostredníctvom anonymného dotazníka na špeciálnej konferencii, ktorú Lidl organizoval pri príležitosti 20. výročia na Slovensku. Pozvanie prijalo viac ako 300 zástupcov domácich dodávateľov.

Foto: Lidl

Perspektívna a férová spolupráca

Dodávatelia najviac oceňujú príležitosti v rozvoji a raste. Veľká časť z nich sa taktiež zhodla, že najväčšími výhodami spolupráce je partnerstvo na úrovni a zodpovedný prístup diskontu. Vyzdvihujú aj otvorenú komunikáciu a férový prístup, ktoré uľahčujú vzájomnú kooperáciu a tiež dlhodobosť vzťahov, ktorá prispieva k stabilite a dôvere medzi oboma stranami. Ďalším oceňovaným aspektom je profesionalita a odbornosť tímov, ktoré zabezpečujú zodpovedný prístup a dodržiavanie dohôd.

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Lidl dosiahli dodávatelia viacero významných úspechov. Prvým a najviac zásadným prínosom, ktorý dodávatelia pociťujú, je rast v kontexte tržieb, obratu a podielu na trhu. Vďaka kooperácii so spoločnosťou Lidl došlo i k expanzii na zahraničné trhy, kde niektorí dodávatelia zvýšili export a vďaka čomu uviedli svoje výrobky aj mimo Slovenska, napríklad v Česku a Poľsku. Lidl slovenským dodávateľom otvára pomyselné dvere do sveta a už roky im umožňuje umiestniť ich tovar aj do Lidl predajni v zahraničí. Slovenské výrobky sa nachádzajú v takmer 12 000 predajniach v 27 krajinách. V minulom roku svoj tovar do zahraničných Lidlov exportovalo 63 domácich producentov a to v rekordnej hodnote 93,5 milióna EUR. To predstavuje takmer 2% z celkového ročného exportu agropotravinárskych výrobkov zo Slovenska. Za predošlých osem rokov prekročil export slovenských dodávateľov prostredníctvom Lidla hodnotu 500 miliónov EUR.

Foto: Lidl

Medzi ďalšie úspechy patrí rozšírenie sortimentu a vývoj inovatívnych produktov, vrátane privátnych značiek a XXL balení, čo dodávateľom umožnilo stať sa relevantnými partnermi aj v značkovom sortimente. V neposlednom rade dodávatelia pociťujú zlepšenie efektivity a stability výroby prostredníctvom vylepšení logistických a výrobných procesov, ako aj procesnej certifikácie kvality, čo prispelo k stabilizácii a umožnilo investície do nových technológií. Spoluprácu oceňujú mnohí producenti, investovať do výroby mohli vďaka Lidlu aj v pekárni Dobrota: „Najmä vďaka stabilnému partnerovi, akým Lidl pre nás je, vieme realizovať projekty, zamerané na inováciu pekárenskej výroby, strojového parku a spoločne realizovať vývoj, na ktorom aktívne pracujeme,“ povedala Andrea Želiezková, marketingová riaditeľka pekárenskej spoločnosti Dobrota.

Reťazec spoluprácu s domáci potravinármi stále rozširuje a neustále hľadá nových dodávateľov. Na svojej stránke má zverejnený formulár, prostredníctvom ktorého môžu dodávatelia predložiť svoje ponuky.

