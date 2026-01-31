Soros vadil, Bannon nie - KOMENTÁR

Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice v roku 2018 spustil Robert Fico so stranou Smer-SD frontálny útok na Georgea Sorosa ako na symbol „nebezpečného liberalizmu“, ktorý má prostredníctvom mimovládnych organizácií a médií rozvracať Slovenskú republiku. Pre stranu, ktorá sa názvom hlásila k sociálnej demokracii, sa liberalizmus stal hlavným ideologickým a politickým nepriateľom – hoci v celej západnej Európe sú liberáli pre sociálnych demokratov a socialistov bežnými koaličnými partnermi.
Čo sa mal Epstein pýtať Lajčáka?
V tomto kontexte ma prekvapila tá časť zverejnenej komunikácia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka, z ktorej vyplýva, že v tom istom čase konzultoval s Jeffreyom Epsteinom možnosť spolupráce so Stevom Bannonom – ideológom americkej krajnej pravice a šéfom poradcov prezidenta Donalda Trumpa.
Už dávno som nevidel toľko pokrytectva, reaguje Fico na kritiku Lajčáka, jeho ponuku na ukončenie spolupráce prijal – VIDEO
Epstein sa Lajčáka podľa zverejnených záznamov pýtal, či pozná ľudí, ktorí by „mohli chcieť nejaké poznatky od Steva“. Miroslav Lajčák odpovedal: „Nechaj ma popremýšľať.“ Napokon napísal, že pre Bannona má Roberta Fica – je „dobrý“ a rád by „hral Stevovu hru“. Epstein potom Bannonovi odkázal, že „Miro je presne ten človek, ktorý pozdvihne toto celé hnutie na vyššiu úroveň“. V inom maily Bannonovi o slovenskom ministrovi napísal: „Naznačil, že by sa ti mohol páčiť jeho expremiér Fico.“
Smer rátal s opätovným zvolením Trumpa
Aj keď sa plánované stretnutie Jeffreyho Epsteina so Stevom Bannonoma, Ehudom Barakom a Miroslavom Lajčákom sa napokon neuskutočnilo, je zrejmé, že v Smere rátali s opätovným víťazstvom Donalda Trumpa a že prevzatie nacionalisticko-populistickej ideologickej agendy jeho poradcu považovali za perspektívne.
Už v roku 2018 sa tak začal postupný odchod od sociálnodemokratických hodnôt sprevádzaný náklonnosťou ku krajnej pravici. Kým Soros bol pre Smer symbolom nepriateľa, Bannon sa politikom Smeru zdal byť zaujímavým vzorom ideologickej a politickej práce a užitočnou spojkou na Donalda Trumpa.
Tento hodnotový obrat sa symbolicky zavŕšil o sedem rokov neskôr – účasťou Roberta Fica na konferencii CPAC vo Washingtone vo februári 2025. Premiér a líder Smeru sa na zhromaždení americkej krajnej pravice prizeral hajlujúcemu Stevovi Bannonovi a Elonovi Muskovi a v prejave vyhlásil, že bojuje proti „nebezpečnému liberalizmu, ktorý rozkladá tradičné hodnoty a suverenitu štátov“.
Rozchod s európskou sociálnou demokraciou
Zvolenie Donalda Trumpa predstavitelia Smeru aj strany Hlas-SD privítali s nadšením. Nešlo len o diplomatickú zdvorilosť, ale o otvorené politické sympatie ku krajnej pravicovej, fašizoidnej ideológii MAGA, ktorej súčasťou je aj tzv. temné osvietenstvo – prúd odmietajúci liberálnu demokraciu ako „zlyhaný projekt“ a otvorene presadzujúci záujmy najbohatších amerických oligarchov vlastniacich technologické giganty.
Odklon od hodnôt sociálnej demokracie ku krajne pravicovému národnému konzervativizmu sa napokon pretavil do vylúčenia strany Smer zo Strany európskych socialistov a do prijatia novely ústavy inšpirovanej hodnotami pochádzajúcimi z amerických kultúrno-etických vojen. Už nešlo len o rétoriku, ale o otvorený ideologický a politický rozchod s európskou sociálnou demokraciou.
Z kedysi proeurópskej demokratickej ľavicovej strany, ktorej europoslanci patrili do Progresívnej aliancie socialistov a demokratov, sa stala nositeľka z USA importovaných krajne pravicových ideologických pozícií. Zástankyňa hodnôt, ktoré nemajú nič spoločné s európskou ani slovenskou tradíciou antifašizmu, demokracie, sociálneho štátu, solidarity a ľudských práv, ale slúžia ako ideologická zbraň v kultúrnej vojne súčasnej americkej administratívy proti Európskej únii a jej základným hodnotám. To už nie je odklon. To je zásadná premena identity.