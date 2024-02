Som sklamaný a niektoré jeho vyhlásenia ma doslova šokovali. Naď hodnotí 100 dní Kaliňáka na ministerstve obrany (video)

Exminister obrany a predseda Demokratov Jaroslav Naď zhodnotil prvých 100 dní Roberta Kaliňáka (nominant Smeru-SD) na Ministerstve obrany SR a ako to býva u neho zvykom, nešetril kritikou na adresu svojho politického súpera.

„Keď nastupoval Robert Kaliňák, bol som k nemu dosť ústretový. Povedal som, že mohlo byť oveľa horšie meno v rezorte obrany, lebo som očakával, že príde človek, ktorý jednak je skúsený – bol trikrát ministrom vnútra a podpredsedom vlády; a teda že jednoducho vie, ako tie procesy fungujú na ministerstve. A úprimne – som sklamaný,“ skonštatoval Naď v súvislosti s pôsobením nového šéfa obrany.

Spŕška kritiky

„Myslel som si, že Robert Kaliňák príde s kľudom a nadhľadom. Zatiaľ mi ale pripadá, že stráca čas vyplakávaním. Chodí sám do relácií alebo si tam berie ľudí, ktorí mu nevedia oponovať. Vyplakáva, klame, zavádza, dokonca hovorí nepravdy, z ktorých som až šokovaný,“kritizoval ďalej Naď.

Exminister obrany tvrdí, že Kaliňák má pokračovať vo všetkých projektoch, ktoré on rozbehol. „Či už ide o bojové obrnené vozidlá 8×8, pásové vozidlá, radarové systémy, vozidlá 4×4 od Američanov, ktoré sme dostali ako dar za 160 miliónov dolárov, alebo vrtuľníky Black Hawk. Vo všetkých týchto projektoch sa pokračuje a som za to veľmi rád, lebo to iba preukazuje to, že jednak to bol dobrý výber a jednak že naozaj to bolo potrebné napriek tomu, že on tieto veci veľmi kritizoval,“ uviedol Naď.

„Čo som prekvapený je, že stále špekuluje s vrtuľníkmi Viper. Už sám si je toho vedomý, že sú to špičkové vrtuľníky,“ poznamenal tiež Naď na adresu šéfa obrany.

Celú reakciu Naďa na prvých 100 dní Kaliňáka na rezorte obrany si pozrite vo videu:

Investovanie do vlastnej obrany

Exministra obrany sme sa pýtali, či by nebolo správnejšie namiesto vyzbrojovania Ukrajiny vynakladať financie na našu obranu, a to podľa vzoru Poliakov, ktorí masívne vybavujú svoju armádu modernými zbraňami a technikou.

„Dve percentá HDP je minimum. My sme mali taký plán a aj sme dosiahli dve percentá po prvýkrát v histórii. Mali sme plán, aby sme zvyšovali o jednu desatinu každý jeden rok,“ hovorí exminister obrany.

Podľa Naďa by sme mohli ísť po vzore Poliakov, ktorí dávajú veľa financií do obrany, veľa z toho štartuje ekonomiku aj domáci obranný priemysel, čo zvyšuje príjmy do štátneho rozpočtu, zamestnanosť a prináša ďalšie výhody.

„Obrana územia je špeciálne pri nepredvídateľnom Rusku veľmi dôležitá a zároveň stav našich ozbrojených síl, napriek úžasnému pokroku za ostatné volebné obdobie, je stále ešte veľmi ďaleko od nejakého ideálu,“skonštatoval na záver Naď.