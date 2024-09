Som rád, že budem hrať za najlepší klub na Slovensku. Gajdoš sa už teší na novú výzvu v Slovane

Artur Gajdoš, nový člen kádra úradujúceho slovenského futbalového šampióna a účastníka hlavnej fázy Ligy majstrov 2024/2025 ŠK Slovan Bratislava tvrdí, že sa teší na novú kariérnu výzvu.

„Už som cítil, že potrebujem zmenu. Som veľmi rád, že budem hrať za najlepší klub na Slovensku,“ povedal donedávna hráč AS Trenčín v prvom rozhovore pre oficiálny web „belasých„.

Futbalistom držal palce

Dvadsaťročný ofenzívny stredopoliar priznal, že cestu Slovana až do ligovej fázy Ligy majstrov sledoval, ba dokonca futbalistom z hlavného mesta držal palce.

„Musím sa priznať, že priebeh rozhodujúceho zápasu som len počúval, pretože som šoféroval. Po góle na 2:2 som však zastavil a sledoval som to až do konca. Bolo to niečo neskutočné s obrovskou emóciou na štadióne. Aj pre mňa je ešte krajšie, že budem hrať za klub, ktorý sa dostal do Ligy majstrov,“ doplnil rodák z Ilavy, ktorý odohral v najvyššej slovenskej súťaži aj napriek nízkemu veku už takmer 80 duelov.

Na vyššiu konkurenciu je pripravený

Slovenský reprezentant do 21 rokov je pripravený na podstatne vyššiu konkurenciu, akú doteraz zažíval na Považí.

„Chcel som sa niekam posunúť. Presne po takejto výzve som túžil. Som zvedavý aj sám na seba, ako sa tu dokážem presadiť. Neviem sa už dočkať,“ povedal Gajdoš a doplnil, že neprichádza do úplne neznámeho kolektívu.

„Veľmi sa teším na Nina Marcelliho, s ktorým som aj teraz v mládežníckej reprezentácii. Celkovo však rád spoznám všetkých v tíme.“

Akú má Gajdoš hodnotu?

Akú sumu Slovan za prestup Gajdoša zaplatil Trenčínu, nie je známe, no podľa špecializovaného portálu Transfermarkt má Artur hodnotu 1,3 milióna eur.

„Rád by som sa pekne poďakoval Trenčínu za všetko, čo som tam zažil. Aj Trenčín chcel niečo odo mňa naspäť, pretože som tam bol celý život. Budem na to navždy spomínať, no teraz som tu a budem sa snažiť odviesť všetko pre Slovan,“ uviedol 20-ročný mladík, ktorý sa už objavil aj v nominácii reprezentačného A-mužstva, no štartu sa zatiaľ nedočkal.

Má aj pozitívne spomienky

Gajdoš si na novom Tehelnom poli zahral doteraz trikrát, pričom vždy odchádzal ako člen zdolaného tímu. Aj napriek tomu sa mu k najväčšiemu slovenskému štadiónu viažu aj pozitívne spomienky.

„Tehelné pole je krásny štadión, určite najkrajší v lige. Keď som tu hral ešte za Trenčín, vždy to bolo niečo výnimočné. Aj samotná príprava na Slovan bola vždy iná ako na ostatných súperov. Na Tehelné pole mi zostali len tie najlepšie spomienky a už sa teším, keď naň prvýkrát vybehnem v belasom drese,“ uzavrel Artur Gajdoš.