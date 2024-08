Slovan chce v Lige majstrov získať body aj spraviť ľuďom radosť. Mak, Kucka či Weiss sa tešia na stretnutia proti bývalým klubom

Trénerovi futbalistov ŠK Slovan Bratislava Vladimírovi Weissovi st. príliš nezáležalo na tom, akých súperov dostanú „belasí“ v hlavnej časti Ligy majstrov 2024/2025.

„Každý súper, ktorého sme dostali, bude ťažký. Bude to výborné pre divákov, budeme mať skvelé zážitky. To, čo som kedysi povedal, že sem príde Real Madrid a Barcelona, sa síce nesplnilo, ale príde možno najsilnejší tím sveta Manchester City s Pepom Guardiola, takže na toto sa teším. Snáď získame nejaké body a spravíme ľuďom radosť,“ povedal kouč Bratislavčanov na klubovom webe.

Niektorí hráči sa postavia proti svojim

Štvrtkový žreb v Monaku a ruky legiend LM Gianluigiho Buffona a Cristiana Ronalda rozhodli o tom, že na Tehelnom poli sa predstavia Manchester City, AC Miláno, Dinamo Záhreb a VfB Stuttgart, pričom Bratislavčania vycestujú na pôdu Bayernu Mníchov, Atlética Madrid, Celticu Glasgow a FC Girona.

Pre niektorých hráčov Slovana budú mať tieto duely špecifický nádych, keďže Vladimír Weiss ml. a Róbert Mak ako mladíci pôsobili v Manchestri City, Juraj Kucka hrával za AC Miláno a Marko Tolič má sebou niekoľko rokov v Diname Záhreb.

„’Kuco‘ sa veľmi tešil, že budeme hrať s Milánom. Som rád aj za Vlada a Roba, že si zaspomínajú na klub, v ktorom vyrastali. Marka tiež čaká veľký zápas proti svojim. To je motivácia navyše. Samozrejme, chceme uhrať nejaké body. Na každý zápas sa pripravíme a môžem sľúbiť hráčom, že každý si zahrá aspoň časť v nejakom dueli,“ poznamenal tréner Slovana.

Radosť hráčov zo žrebu

Jeho syn a kapitán mužstva Vladimír Weiss ml. mal zo žrebu radosť.

„Možno trošku len škoda, že tam nie je Sparta Praha, ktorú sme si veľmi priali aj pre fanúšikov. Malým snom bol Real Madrid, no prídu výborné tímy a pre mňa osobne je zápas s Manchester City ďalším splneným snom. Keď budeme hrať so srdcom, môžeme hocikoho potrápiť.“ Skúsený stredopoliar Kucka sa netají tým, že konfrontácia proti AC Miláno bude preňho úžasná.

„Zo súčasného kádra som sa tam stretol s kapitánom Calabriom, poznám tam však viacerých ľudí v klube a stále tam mám aj kamarátov mimo futbalu. Veľmi sa teším na zápas s AC, rovnako ako na celú ligovú fázu Ligy majstrov. Bude to ťažké, no zabojujeme. Každý jeden súper, s ktorým sa stretneme, má svoju silu i meno. My si užijeme každý jeden zápas, verím, že aj ľudia na štadióne, ktorí prídu a majú sa na čo tešiť,“ poznamenal slovenský reprezentant na klubovom webe.