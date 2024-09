Slovan Bratislava predstavil nové posily pred Ligou majstrov, káder „belasých“ doplnia dvaja stredopoliari

Slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava čakajú vďaka postupu do hlavnej časti Ligy majstrov 2024/2025 náročné zápasové týždne, a tak funkcionári „belasých“ doplnili mužstvo o dvoch stredopoliarov.

Káder bratislavského mužstva vystužia Artur Gajdoš z AS Trenčín a ukrajinský záložník Danylo Ihnatenko. Dvadsaťročný Gajdoš podpísal so Slovanom štvorročný kontrakt.

V Slovane ho čaká väčšia konkurencia

„Artura Gajdoša sme dlhodobo sledovali a všímali sme si jeho progres i potenciál. Je to mladý slovenský futbalista, ktorý môže v našom drese napredovať a rozvinúť svoj talent. Samozrejme, v Slovane ho čaká väčšia konkurencia aj očakávania, no sme presvedčení, že sa s tým dokáže popasovať. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo káder doplniť práve takýmto typom hráča, ktorý je zaujímavý aj do budúcnosti,“ povedal na klubovom webe generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml.

„Po dlhšom čase sme zrealizovali prestup medzi dvomi slovenskými klubmi, čo len potvrdzuje, že sa to dá, pokiaľ majú obe strany adekvátne očakávania a pozície. Práve takéto transfery môžu pomôcť všetkým zainteresovaným stranám od hráča až po oba kluby,“ dodal.

Postupne sa vypracoval

Gajdoš prešiel mládežníckymi kategóriami AS Trenčín. V najvyššej súťaži debutoval ako 16-ročný ešte v novembri 2020 v zápase Trenčína s Ružomberkom. Premiérový ligový gól zaznamenal v auguste 2022 pri triumfe AS nad Michalovcami. Postupne sa vypracoval na oporu Trenčína.

„Som vďačný Trenčínu za to, čo som tam prežil, teraz som tu a odhodlaný odovzdať všetko pre Slovan. Vždy bolo pre mňa špeciálne hrať na Tehelnom poli, je to najkrajší štadión na Slovensku. Teraz to bude ešte krajšie, keď tu nastúpim v belasom drese,“ poznamenal hráč, ktorý sa už objavil aj v nominácii reprezentačného A-mužstva, no štartu sa zatiaľ nedočkal.

V Lige majstrov pomôže aj Ihnatenko

Od 27-ročného ukrajinského legionára Ihnatenka v Slovane očakávajú, že zvýši konkurenciu v stredovej formácii.

„Danylo má skúsenosti s medzinárodným futbalom, čím nám môže pomôcť v Lige majstrov i v domácej súťaži. Využili sme možnosť, ktorá sa naskytla po tom, čo sa udialo v jeho predošlom klube, a podpísali sme s ním trojročný kontrakt,“ podotkol Kmotrík na adresu Ihnatenka.

Prišiel ako voľný hráč

Dosiaľ naposledy pôsobil vo francúzskom Girondins Bordeaux, no táto slávna značka v lete stratila štatút profesionálneho klubu a vyhlásila bankrot. Ihnatenko prišiel do Bratislavy ako voľný hráč a podpísal trojročný kontrakt.

„Začínam novú etapu svojej kariéry, na ktorú sa teším. Prišiel som s túžbou pomôcť tomuto mužstvu. Budeme hrať Ligu majstrov, ktorá bola vždy môj sen. Neviem sa preto dočkať prvého zápasu za Slovan. Zvlášť na tomto krásnom štadióne, ktorý je naozaj úžasný,“ vyhlásil šesťnásobný ukrajinský reprezentant, ktorý v minulosti hrával aj za Metalurg Záporožie, FK Mariupoľ, FC Dnipro-1 a Ferencváros Budapešť.