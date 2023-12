Šokujúci a nechutný incident v Turecku: Prezident klubu na ihrisku knokautoval rozhodcu a potom do neho kopal (video)

Turecká futbalová federácia operatívne dočasne prerušila najvyššiu domácu súťaž po šokujúcom a nechutnom incidente zo záveru pondelkového stretnutia medzi hráčmi Ankaragücü a Rizesporom (1:1).

Prezident domáceho tímu sídliaceho v hlavnom meste Ankara totiž po záverečnom hvizde napadol ešte na hracej ploche hlavného rozhodcu Halila Umuta Melera a spôsobil mu otras mozgu a zlomeninu v oblasti oka.

Faruk Koca po skončení duelu vbehol na ihrisko a rozhodcovi uštedril knokaut päsťou a po páde na zem do neho kopal.

Budú sa rozdávať prísne tresty

Faruk Koca neuniesol skutočnosť, že jeho tím inkasoval vyrovnávajúci gól v záverečných sekundách nadstaveného času druhej štyridsaťpäťminútovky. Svoju frustráciu sa rozhodol vyriešiť „ručne-stručne“ s hlavným arbitrom. Jeho akcie podnietila aj domácich priaznivcov, ktorí takisto prenikli na hraciu plochu.

Vedenie federácie zvolalo prakticky okamžite mimoriadne zasadnutie, na ktorom diskutovalo o násilí spojenom s futbalovými zápasmi a pristúpilo k prerušeniu súťaže. „Tento útok je hanebnosťou vo svete futbalu,“ uviedol po skončení rokovanie prezident federácie Mehmet Büyükeksi.

„Povedali sme, že stačilo,“ doplnil a potvrdil, že všetky osoby zapojené do pondelkového násilia budú prísne potrestané.

Reakcia prezidenta Erdogana

Büyükeksi tiež za pondelkový bezprecedentný útok označil kultúru pohŕdania rozhodcami v celej krajine.

„Každý, kto sa zameral na rozhodcov a nabádal druhého k páchaniu takého zločinu je spoluvinníkom tohto opovrhnutiahodného útoku. Nezodpovedné vyjadrenia prezidentov klubov, manažérov, trénerov aj televíznych komentátorov namierené proti rozhodcom vydláždili cestu tomuto útoku,“ myslí si.

Pondelkové dianie odsúdil aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. „Šport znamená mier a bratstvo. Futbal je nezlučiteľný s násilím. Nikdy nedovolíme, aby v tureckom športe dochádzalo k násiliu,“ napísal na sociálnej sieti X.

V nemocnici okrem hlavného arbitra skončil aj útočník, ktorý mal údajne problémy so srdcom. Po nevyhnutnom ošetrení a testoch však poputuje do väzby, potvrdil to minister vnútra Ali Yerlikaya. Dodal tiež, že zadržané boli ďalšie dve osoby zapojené do útoku a čaká ich výsluch.