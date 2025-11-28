Výkonný výbor Medzinárodnej federácie džuda (IJF) vo štvrtok hlasoval za plnohodnotný štart ruských športovcov na medzinárodných súťažiach. Prostredníctvom svojej webovej stránky organizácia uviedla, že „šport musí zostať neutrálny, nezávislý a bez politického vplyvu“. Správu priniesol web espreso.tv.
Rusi sa odteraz budú môcť zúčastňovať na súťažiach pod štátnou vlajkou, s hymnou a symbolmi. „IJF považuje za vhodné umožniť ruským športovcom účasť za rovnakých podmienok. Historicky bolo Rusko poprednou krajinou vo svetovom džude a očakáva sa, že jeho plnohodnotný návrat obohatí súťaže na všetkých úrovniach, pričom sa budú dodržiavať zásady IJF týkajúce sa spravodlivosti, inkluzívnosti a rešpektu,“ uviedla organizácia vo vyhlásení.
Ukrajinský olympijský víťaz v zápasení v grécko-rímskom štýle a poslanec za stranu Sluha ľudu Žan Beleňuk okomentoval toto rozhodnutie sarkasticky: „IJF tvrdí, že šport je posledným mostom, ktorý spája ľudí a národy. Ale aká jednota môže byť s tými, ktorí premieňajú ukrajinské mestá na ruiny? Zdá sa, že sme našli najproruskejšiu športovú federáciu.“
Ukrajinskí vládni predstavitelia, minister zahraničných vecí Andrij Sybiha a šéf ministerstva mládeže a športu Matvij Bidnyj, dôrazne odsúdili rozhodnutie IJF, ktoré označili za „hanebné“.
„Toto rozhodnutie demonštruje úplnú ľahostajnosť k realite ruskej agresie voči Ukrajine a podkopáva morálne základy medzinárodného športu,“ uviedli v spoločnom vyhlásení a zdôraznili, že pod ruskou vlajkou sa v 21. storočí páchajú najzávažnejšie medzinárodné zločiny – masové vraždy, vojnové zločiny, mučenie, deportácie detí, ničenie miest a cielené útoky na civilnú infraštruktúru.
„Umožnenie športovcom agresívneho štátu nosiť svoj symbol počas totálnej vojny, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine, je zámernou legitimizáciou agresora, propagáciou jeho propagandy a pohŕdaním miliónmi ukrajinských občanov, ktorí sa stali obeťami ruskej vojny,“ skonštatovali ďalej Sybiha s Bidným.