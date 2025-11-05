Ich sny žijú ďalej. Ukrajina obnovuje šport pre tých, ktorí padli na fronte

Minister športu Matvij Bidnyj predstavuje reformy a plány na obnovu športovej infraštruktúry a rozvoj mladých talentov.
Russia Ukraine War
Trosky roztrúsené v krytej telocvični zničenej školy v Iziume na Ukrajine, v pondelok 3. októbra 2022. Foto: archívne, SITA/AP
Ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj uviedol, že napriek pokračujúcej ruskej okupácii územia sa sústreďuje na budovanie krajiny, o ktorej snívalo a za ktorú zomrelo viac ako 600 padlých ukrajinských športovcov a trénerov.

Jedným z hlavných cieľov je reforma športového systému, ktorá odstráni dedičstvo sovietskeho totalitného režimu a zavádza európsky model športových klubov, inšpirovaný skúsenosťami Francúzska a Poľska. Cieľom je vytvoriť samosprávne športové kluby v každej komunite, ktoré umožnia prístup k športu všetkým Ukrajincom bez ohľadu na miesto bydliska či finančnú situáciu.

„Tieto kluby budú miestami, kde sa objavia mladé talenty – športovci, ktorí môžu neskôr vyniknúť na najvyššej úrovni športu,“ povedal Bidnyj pre agentúru AFP a dodal, že ukrajinský šport dostal silnú podporu od Francúzska.

Bidnyj tiež zdôraznil význam podpory mladých talentov, najmä v atletike, kde Ukrajina tradične získava medaily. Prezidentka Ukrajinskej atletickej federácie Oľha Saladuchová však vyjadrila obavy z nedostatku budúcich reprezentantov bez výraznej investície do mládeže. Bidnyj povedal, že spolupracuje s federáciou na realizácii „niekoľkých projektov, ktoré by prilákali viac ľudí k tomuto športu“, s dôrazom na deti.

Vojna výrazne poškodila športovú infraštruktúru Ukrajiny. Ruské útoky zasiahli takmer 800 športových zariadení vrátane viac ako 20 olympijských a paralympijských tréningových centier. Nová legislatíva umožňuje prenájom štátnych a mestských športových zariadení za transparentných podmienok, čo má pomôcť rozvoju športových klubov.

Minister pripomenul, že najväčšou stratou sú ľudia. Rusi dosiaľ zabili 617 športovcov a trénerov, a toto číslo naďalej rastie. Ich pamiatka je pre neho motiváciou pokračovať v budovaní Ukrajiny. „Sú to niečí synovia a dcéry, manželia a manželky, rodičia a priatelia. Každý deň, keď vstúpim do služby, pozerám sa na pamätník a uvedomujem si, koľko ešte musíme všetci urobiť, aby sme vybudovali Ukrajinu, o ktorej snívali a za ktorú zomreli,“ skonštatoval Bidnyj.

