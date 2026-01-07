Šok pred MS vo futbale. Pri mexickom štadióne našli vyše 450 vriec s ľudskými pozostatkami, môže za to drogový kartel

Pred majstrovstvami sveta vo futbale narastajú obavy po tom, čo sa v blízkosti štadióna Akron v mexickom Jaliscu našli stovky vriec s ľudskými pozostatkami.
Táto krajina bude spoločne organizovať svetový šampionát so Spojenými štátmi americkými a Kanadou. V spomenutom stánku sa budú konať štyri zápasy skupinovej fázy.
Štadión, ktorý je domovom klubu klubu Chivas de Guadalajara, bude tiež dejiskom marcovej play-off interkontinentálnej baráže, píše web sportbible.com.
Blízke objavy
V posledných týždňoch však vzrástli obavy o Jalisco ako hostiteľské mesto po tom, ako sa tam v septembri našli ďalšie ľudské pozostatky. Od roku 2022 sa v oblastiach okolo štadióna Akron našlo viac ako 456 takýchto vriec.
K nálezom dochádza najmä počas stavebných prác na výstavbe nového sídliska. Jednou z najviac postihnutých oblastí je Las Agujas, kde robotníci našli 290 vriec. Táto oblasť sa nachádza len niečo vyše 20 kilometrov od štadióna Akron.
Objavy boli aj v Zapopane, vzdialenom necelých 10 kilometrov, a v Tlaquepaque, vzdialenom približne 20 kilometrov.
Mocný kartel
José Raúl Servin García, ktorý je členom miestneho pátracieho tímu, povedal: „V súčasnosti máme približne 456 vriec a to všetko v blízkosti štadióna Akron, ktorý bude hostiť zápasy majstrovstiev sveta. Bohužiaľ, je bolestivé, že sa tu budú konať MS, keď je tu toľko zla.“
S telami sú spojené zločinecké skupiny, pričom v Jaliscu sídli jeden z najmocnejších mexických kartelov s názvom Cartel de Jalisco Nueva Generación.
Prezident USA Donald Trump ho napríklad označil za „teroristickú organizáciu“. Všeobecne sa považuje za jeden z najmocnejších mexických kartelov a ide o ten „najagresívnejší v krajine“.
Množstvo zmiznutí
V roku 2025 tisíce Mexičanov pochodovali, aby upozornili na viac ako 130-tisíc ľudí, ktorí boli nahlásení ako nezvestní, pričom väčšinu z nich nevideli odvtedy, čo vtedajší prezident Felipe Calderón začal „vojnu proti drogám“.
Jalisco je na čele všetkých mexických štátov, pokiaľ ide o počet zmiznutí, a patrí medzi štyri štáty z hľadiska celkovej miery kriminality. Podľa mexickej Národnej pátracej komisie tam zmizlo v rokoch 2009 až 2018 údajne 7 376 ľudí.
Odvtedy sa situácia zhoršila a v rokoch 2018 až 2021 bolo nahlásených ďalších 9 593 zmiznutí, čím sa tento štát zaradil medzi najviac postihnuté v krajine.
Vzhľadom na rastúci počet zmiznutí sa vynárajú otázky, či je Jalisco dostatočne pripravené na organizovanie duelov majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa začnú už v júni.
Úrady oznámili sériu zvýšených bezpečnostných opatrení vrátane 3-tisíc ďalších monitorovacích kamier, obrnených vozidiel, detektorov kovov a nasadenia Národnej gardy.