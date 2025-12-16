Calzona vyzýva na omladenie kádra reprezentácie. Je čas na novú cestu, vraví Talian

Slovensko má po Čiernej Hore druhé najstaršie reprezentačné mužstvo vo futbale v Európe. Preto je potrebné výrazné omladenie reprezentácie. Aj tieto slová v rôznych obmenách zazneli z úst Francesca Calzonu počas trénerskej konferencie v Trnave.
„So mnou či bezo mňa, od júna 2026, je čas na novú cestu. Treba si nahlas povedať a zhodnúť sa, že najbližšiu kvalifikáciu nebude cieľom postup. Cieľom bude sformovať taký tím, ktorý dosiahne požadované méty nie pri jednom šampionáte, ale kontinuálne vo dvoch-troch,“ uviedol Francesco Calzona, cituje ho web Slovenského futbalového zväzu.
Bobčeka sledoval tri roky
Calzona doplnil, že počas jeho éry ako šéfa realizačného tímu futbalistov Slovenska povolal až 19 hráčov vo veku 20 – 25 rokov. „Až 38 percent hráčov v reprezentácii má 30 a viac rokov. Potrebujeme zmenu. Na kluby nemáme vplyv, a tak musíme dbať na čoraz lepšiu spolupráca medzi reprezentačnými tímami naprieč kategóriami,“ zamyslel sa 57-ročný Talian.
Calzona priznal, že on a ľudia z jeho tímu sledovali až 85 futbalistov, ktorí prichádzali do úvahy reprezentovať. O všetkých sa snažili zozbierať exaktné dáta. Podľa SFZ Calzona pracuje so štyrmi parametrami výkonnosti. Sú nimi dáta z klubu, medzinárodná skúsenosť, technicko-taktická stránka, kompatibilita v tíme. Napríklad Bobčeka sledoval tri roky, kým ho povolal do reprezentačného tímu.
„Ja hráča do reprezentácie povolám, je ale na ňom, aby sa k nám vracal. Niet času ani priestoru skúšať hráča v zápase, preto musí dokázať v klube, že má na to, aby bol povolaný opäť. V reprezentácii je to iné ako v ligovej súťaži. Strata jedného zápasu nás môže stáť na medzištátnom fóre priveľa,“ pokračoval Calzona.
Gratuloval mu Scaloni
Taliansky tréner sa pristavil aj pri téme „Nemáme náhradu za Pekaríka na pravej strane obrany.“ Calzona priznal, že od nástupu do funkcie hľadá hráča na zdvojenie tejto pozície, pričom Pekarík je aj ako 39-ročný podľa dát piaty fyzicky najlepšie pripravený hráč slovenského kádra. „Pripomínam, že aktívny futbalista v jeho veku nie je v európskom futbale nič výnimočné. Pre mňa je však obranca, ktorý nevie brániť, problém. Zásadný problém,“ dodal Calzona podľa futbalsfz.sk.
Ak sa niekomu máli, že Slováci nepostúpili na MS 2026 priamo, ale zahrajú si dvojkolovú baráž, má Calzona naporúdzi milú skúsenosť zo žrebu MS 2026 vo Washingtone. „Hráči urobili v kvalifikácii maximum, ja som odovzdal Slovensku maximum. Urobilo mi dobre, keď mi pri žrebe MS vo Washingtone gratuloval tréner Argentíny Lionel Scaloni za to, ako hrá naše mužstvo,“ doplnil Calzona.
Netreba dodávať, že Argentína je úradujúci majster sveta z MS 2022 v Katare.