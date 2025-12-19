Česká reprezentácia má nového hlavného kouča. Kto povedie Čechov v boji o MS 2026?

Česká futbalová reprezentácia má nového stáleho hlavného trénera. Vedenie Futbalovej asociácie Českej republiky (FA ČR) na uvedený post vymenovala Miroslava Koubeka, ktorý nahradil Ivana Hašeka. Koubek, ktorý podpísal zmluvu do leta 2028, povedie Čechov v marci 2026 v baráži o postup na majstrovstvá sveta. Informuje o tom web idnes.cz.
Česi si vyberajú z dvoch mien. Kto bude viesť reprezentáciu? Problémom sú však financie
Bez hlavného kormidelníka boli Česi celých 65 dní, pozíciu dočasného kouča zastával Roman Köstl. Koubek v jeseni viedol futbalistov Plzne, no po sérii zlých výsledkov ho v klube odvolali. Asistentom 74-ročného trénera pri národnom tíme bude Jan Suchopárek, ktorý do leta viedol výber do 21 rokov. Pri tíme zostávajú Jaroslav Plašil a Jan Rezek.
Cieľom nového realizačného tímu bude postup na MS 2026. V semifinále baráže nastúpia Česi proti Írom, v prípadnom finále by nastúpili proti Dánsku alebo Severnému Macedónsku.
Hašek končí pri českej reprezentácii, osudnou sa mu stala potupná prehra na Faerských ostrovoch
„Pre mňa je to milé prekvapenie a obrovská česť. Vážim si tento okamih v kariére, no zároveň je to obrovský záväzok a výzva toto dokázať. Spravíme všetko pre to, aby sme boli na majstrovstvách sveta. Som optimista a verím, že to dokážeme,“ uviedol Koubek.
Generálny manažér národného tímu Pavel Nedvěd hľadal nového kouča aj v zahraničí, v zákulisí sa hovorilo aj o Jürgenovi Klinsmannovi, Fatihovi Terimovi či Slavenovi Biličovi. V hre bol aj Jindřich Trpišovský, ale toho odmietlo vedenie Slavie Praha uvoľniť.
Koubeka v septembri vyhodili z Plzne, jeho ďalšou zastávkou by mohla byť česká reprezentácia
Voľba napokon padla na Miroslava Koubeka, ktorý na klubovej úrovni pracoval prevažne vo vlasti, ale vyskúšal si aj pôsobenie v Číne. Súčasťou českej reprezentácie už bol v rokoch 2016 až 2018 ako asistent Karla Jarolíma.