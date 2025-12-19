Kresťania v Nigérii zažívajú obrovské utrpenie, Lexmann vyjednala rezolúciu vyzývajúcu na ukončenie násilia

Blížia sa sviatky pokoja, v Nigérii však dôvod na pokoj zatiaľ nemajú. Uviedla to poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann (KDH), ktorá vyjednala rezolúciu vyzývajúcu na ukončenie násilia, prepustenie unesených detí a posilnenie bezpečnosti.
Ako upozornila, v Nigérii už dlho ľudia žijú v obavách o svoj život. Európsky parlament sa preto tiež snaží prispieť k ukončeniu násilia. Vo štvrtok 18. decembra tak prijal uznesenie, ktorým vyzýva na zastavenie bezprávia a ukončenie utrpenia obyvateľov.
Apel na zvýšenie ochrany kresťanov vo svete
Rezolúciu vyjednala slovenská poslankyňa Lexmann. Zdôraznila, že kresťanské komunity v Nigérii zažívajú obrovské utrpenie. „Kresťania sú šesťkrát častejšie zabití a päťkrát častejšie unesení ako ostatní obyvatelia krajiny. Avšak Nigéria nie je výnimkou. Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou vo svete. Preto sa znova obraciam na Európsku komisiu, aby konečne vymenovala osobitného vyslanca pre slobodu vierovyznania vo svete, a tak viac prispela k ochrane prenasledovaných veriacich,“ vyhlásila Lexmann, ktorá apeluje na zvýšenie ochrany kresťanov vo svete.
„Nech sa nemusia báť o svoj život, keď chcú napríklad len osláviť Vianoce,“ doplnila europoslankyňa.
Reakcia na eskaláciu napätia
Rezolúciou tak Európsky parlament reaguje na eskaláciu násilia, ktoré má na svedomí 303 unesených detí a 12 unesených učiteľov z katolíckej školy sv. Márie v Papiri. Lexmann podotýka, že desiatky detí sú stále nezvestné a ohrozené. Ďalej sú ničené kostoly a iné miesta bohoslužieb a sú zabíjaní kresťania a moslimovia. Od začiatku roka 2025 tu bolo zabitých viac ako 7 000 kresťanov.
Lexmann podotkla, že Nigéria je krajinou, ktorá je celosvetovo najviac postihnutá násilím páchaných na kresťanoch s takmer 17-tisíc vraždami v priebehu rokov 2019 až 2023. Tieto udalosti, ktoré páchali ozbrojené skupiny a islamistickými teroristickými organizáciami, spôsobili rozsiahle zatváranie škôl.
Milióny detí tak prišli o prístup k vzdelávaniu. Vláda musela vyhlásiť aj núdzový stav. Lexmann priblížila, že rezolúcia požaduje okamžité prepustenie unesených, vyzýva nigérijskú vládu na zvýšenie bezpečnosti, ochranu škôl a zraniteľných komunít a dôkladné vyšetrovanie násilností s cieľom ukončiť rozsiahlu beztrestnosť.