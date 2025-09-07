Sobolenková potvrdila svoju kvalitu a obhájila triumf na US Open. Anisimovová prehrala aj druhé grandslamové finále - VIDEO

Svetová jednotka Arina Sobolenková zdolala Amandu Anisimovovú a obhájila triumf na US Open. Získala štvrtý grandslamový titul v kariére.
Bieloruska zvíťazila 2:0 na sety a upevnila si vedúce postavenie v ženskom tenise. Dvadsaťsedemročná tenistka išla do finále s vedomím, že je to jej posledná šanca získať grandslamový titul v roku 2025 po prehrách vo finále Australian Open a Roland Garros.
Američanka síce postúpila do dvoch súbojov o trofej na turnajoch „veľkej štvorky“, ale zatiaľ na premiérové víťazstvo stále čaká.
Boj o sen
„Je to šialené, všetky tie ťažké lekcie stáli za to,“ povedala Sobolenková po tom, ako sa stala prvou ženou, ktorá úspešne obhájila titul na US Open od roku 2014, keď to dokázala Serena Williamsová.
Anisimovová vyhrala šesť z deviatich predchádzajúcich stretnutí s Bieloruskou, pričom zvíťazila aj v semifinále Wimbledonu.
„Prehrať v dvoch finále za sebou je skvelé, ale zároveň je to super ťažké. Myslím si, že som o svoj sen nebojovala dostatočne tvrdo,“ uviedla 24-ročná Američanka podľa agentúry AFP.
Prezradila, že jej servis sťažovalo osvetlenie pod zatvorenou strechou arény. „Nebolo možné sa prispôsobiť, pretože som pri podaní nevidela loptičku, a to bol pre mňa obrovský šok.“
Počas zápasu diváci videli aj tajbrejk, ktorý ovládla Sobolenková. Dokázala to už 19-krát v rade. Okrem toho dokázala využívať brejkbaly, zatiaľ čo jej súperka to nezvládala.