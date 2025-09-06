Očakávaný súboj titanov vo finále US Open. Svetová jednotka proti dvojke, Sinner proti Alcarazovi - VIDEO, FOTO

Úradujúci šampión US Open Jannik Sinner zdolal Kanaďana Felixa Augera-Aliassima 3:1 na sety a postúpil do finále.
Tam sa stretne so Španielom Carlosom Alcarazom. Ten nedal šancu Novakovi Djokovičovi, ktorého vyprevadil z turnaja výsledkom 3:0 na sety a naďalej tak nestratil ani jedno dejstvo cestou do súboja o trofej.
Zatiaľ čo Talian môže získať piate víťazstvo na grandslamových podujatiach, svetová dvojka sa pokúsi o šiesty triumf.
Kto bude svetovou jednotkou?
Sinner sa pripojil k Rodovi Laverovi, Rogerovi Federerovi a Djokovičovi ako tým tenistom, ktorí dosiahli všetky štyri grandslamové finále v jednej sezóne.
„Myslím si, že päť grandslamových finále v rade je niečo skvelé. Konzistentnosť a to, že som sa dostal do neskorších fáz najväčších turnajov, ktoré máme, je úžasné. Nikdy by mi nenapadlo, že sa mi to podarí, keď som sa stala profesionálom, a teraz som sa tu,“ tešila sa svetová jednotka podľa agentúry AFP.
V nedeľu 7. augusta bude v stávke jeho postavenie svetovej jednotky, keď sa stretne s Alcarazom v treťom grandslamovom finále za sebou.
Dvadsaťštyriročný Sinner získal v tejto sezóne tituly na Australian Open a vo Wimbledone, ale na Roland Garros prehral s 22-ročným Španielom v epickej päťsetovej bitke.
„Na kurte sa radi vidíme, veď to vzhľadom na naše rebríčkové postavenie znamená, že sa nám na turnaji darí,“ povedal Talian.
Na US Open sa stretnú druhýkrát. Ich prvý súboj bol vo štvrťfinále v roku 2022 – vtedy možno datovať začiatok ich rivality. Teraz sú už však rozdielni hráči a s vyšším sebavedomím.
Veľká motivácia
Pred tromi rokmi zvíťazil Španiel po piatich hodinách a 15 minútach. Tento maratón sa skončil tesne pred treťou hodinou ráno, pričom vtedy Alcaraz zdvihol nad hlavu svoj premiérový grandslamový titul.
Talian ťahá neuveriteľnú sériu 27 víťazných grandslamových zápasov v rade na tvrdom povrchu. Ak zvládne nasledujúce stretnutie, stane sa prvým mužom od roku 2008, keď Federer získal posledný z piatich titulov za sebou a obhájil triumf na tomto podujatí.
Španiel predviedol nemilosrdný i efektívny výkon a ukončil Djokovičovu snahu o zisk rekordného 25. grandslamového titulu.
Lístok do finále
Vo finále bude v hľadisku aj americký prezident Donald Trump. Tento duel by malo sledovať 23-tisíc ľudí.
Dvadsaťdvaročný päťnásobný grandslamový víťaz hoci na ceste do posledného zápasu na turnaji nestratil ani set, ale stále verí, že má čo zlepšovať.
„Zdolať Novaka je vždy výnimočné. Bol to dôležitý zápas, ale bol to len lístok do finále,“ skromne podotkol Alcaraz.
Djokovič povedal, že nekončí a ďalší rok chce opäť bojovať o rekordný grandslamový titul. Priznal však, že už nie je fyzicky schopný vyrovnať sa Alcarazovi a Sinnerovi.
„Som spokojný so svojou úrovňou tenisu, ale viete, ide o fyzickú stránku. To je niečo, čo v tomto momente mojej kariéry, bohužiaľ, nemôžem ovplyvniť,“ doplnil 38-ročný Srb.