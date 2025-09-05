Po Wimbledone postúpila aj do finále US Open. Anisimovová za to vďačí pozitívnemu nastaveniu

Amanda Anisimovová ukázala v semifinálovom dueli ženskej dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku silu pozitívneho myslenia. Dokázala sa vrátiť do zápasu a zdolať Japonku Naomi Osakovú.
Americká ôsma nasadená hráčka zvíťazila po trojsetovej bitke 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3 a postúpila do finále grandslamového turnaja po druhýkrát za sebou.
Ďalší grandslamový titul z toho nebude. Pohánkovú vo štvrťfinále US Open stopla Britka Stosavljevicová
„Cítila som, že nehrám svoj tenis. Bola som nervózna a trochu ma ovládal stres, ale potom som sa snažila nájsť svoju hru,“ povedala 24-ročná Anisimovová. „Stále si hovorím, že to dokážem, verím si a snažím sa zostať pozitívna a optimistická.“
Po prehratom prvom sete, ktorý dvojnásobná newyorská šampiónka Osaková vyhrala v tajbrejku, sa zdalo, že šance Anisimovovej sú malé. Napriek tomu sa opierala o svoje nedávne skúsenosti a mentálnu silu, aby sa vrátila do zápasu. „Mohla som si povedať, že ona hrá lepšie a ja nič nezmôžem, ale snažila som sa nájsť spôsob, ako zostať v zápase, aj keď to bolo veľmi ťažké,“ dodala.
Anisimovová prešla ťažkou skúškou po júlovom debakli 0:6, 0:6 vo finále Wimbledonu proti Poľke Ige Swiatekovej, no namiesto toho, aby ju to zlomilo, posilnila svoju mentálnu odolnosť. „Od finále Wimbledonu som na tom veľmi pracovala a zmenila som svoj prístup,“ podotkla.
Frustrovaná Swiateková si vybila nervy na novinárovi. Nepáčila sa jej otázka, ktorú dostala - VIDEO
Vo finále vo Flushing Meadows bude Američanka s ruskými rodičmi čeliť Bieloruske Arine Sobolenkovej. Bieloruská svetová jednotka v semifinále tiež potrebovala odohrať trojsetový duel, Američanku Jessicu Pegulovú zdolala 4:6, 6:3, 6:4.
Dvadsaťsedemročná Sobolenková postúpila do tretieho finále US Open za sebou. „Bol to naozaj ťažký zápas. Ona (Pegulová) hrala neuveriteľný tenis ako vždy a ja som musela naozaj tvrdo pracovať, aby som dosiahla toto víťazstvo. Som veľmi rada, že som opäť vo finále a teraz dúfam, že sa mi podarí dokráčať až na koniec cesty,“ skonštatovala Sobolenková.