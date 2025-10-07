Sobolenková je zhrozená, hejtujúce správy jej občas píšu aj matky. Ťažkú hlavu si však nad nimi nerobí - FOTO

Prvý zápas na turnaji vo Wuhane ju čaká v stredu 8. októbra proti Rebecce Šramkovej, ktorá prešla cez Rusku Annu Kalinskú v troch setoch.
Arina Sobolenková
Na snímke bieloruská tenistka Arina Sobolenková s trofejou po celkovom triumfe na US Open 2025. Foto: SITA/AP Photo/Yuki Iwamura
Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa pred svojím účinkovaním na tenisovom turnaji kategórie WTA 1000 v čínskom Wuhane vyjadrila k urážkam, ktoré dostáva v online priestore.

Po druhom triumfe na US Open si vzala od tenisu voľno a strávila nejaký čas v Grécku so svojím priateľom Georgiosom Frangulisom.

Teraz je späť a vo Wuhane chce pokračovať v pozoruhodnej bilancii troch víťazstiev na tomto podujatí v rade bez prerušenia.

Rôzne dôvody nenávisti

Bieloruska je slávna nielen na dvorcoch, ale aj na sociálnych sieťach, kde má obrovské množstvo fanúšikov. No niektorí jej nepíšu práve prívetivé správy.

„Myslím si, že každý z nás si prechádza množstvom nenávisti. Počas kariéry som im čelila z rôznych dôvodov. Uvedomila som si, že čím viac tomu venujete pozornosť, tým viac vám to berie energiu. Mám pocit, že je to lepšie ignorovať,“ uviedla svetová jednotka podľa webu tennis365.com.

Niekedy si zo zvedavosti pozrie profil človeka, ktorý jej niečo nepríjemné napísal a neraz býva šokovaná z toho, čo uvidí.

Hrozní ľudia

„Sú tam matky, ktoré posielajú také hrozné správy. Niekedy jednoducho vidíte, že ten človek nič nerobí a komentuje ľudí, ktorí sa snažia v živote niečo dosiahnuť a chcú motivovať aj inšpirovať ďalšiu generáciu.

Beriem to ako vtip. Nikdy neboli v našej koži. Ukazuje to len, akí sú hrozní ľudia. A myslím si, že každý hráč by to mal brať ako vtip a nikdy, naozaj nikdy sa nepúšťať hlboko do toho temného priestoru sociálnych médií,“ priblížila Sobolenková.

Ďalej naznačila, že svoj prístup k sociálnym sieťam napriek negatívnym reakciám nezmení, keďže priznala, že ju baví dať svojim fanúšikom nahliadnuť do svojho sveta.

Musí sa podeliť

„Mám pocit, že som teraz ako otvorená kniha,“ povedala s tým, že niektorí ľudia o nej doslova vedia všetko. Je si vedomá, že na kurte vyzerá agresívne, a práve preto chce byť spojená s priaznivcami v online svete.

„Chcem cítiť a zažiť podporu na štadiónoch, takže cítim, že sa musím podeliť sama so sebou. Potrebujem ľuďom ukázať, kto je Arina,“ doplnila bieloruská tenistka.

Prvý zápas na turnaji vo Wuhane ju čaká v stredu 8. októbra. A súboj to bude pikantný zo slovenského hľadiska – jej súperkou bude Rebecca Šramková, ktorá prešla cez Rusku Annu Kalinskú v troch setoch.

Sobolenková na tomto podujatí neprehrala už 17 stretnutí v rade. Zvíťazila v rokoch 2018, 2019 a 2024. Turnaj sa nehral štyri roky pre pandémiu koronavírusu.

