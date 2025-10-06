Na pokraji psychického vyčerpania. Kasatkinová predčasne ukončila sezónu

Aktuálnu tenisovú sezónu predčasne končí Daria Kasatkinová. Dvadsaťosemročná ruská rodáčka, ktorá už súťaží pod austrálskou vlajkou, v emocionálnom vyhlásení priznala, že je na pokraji psychického vyčerpania.
Kasatkinová po zmene občianstva: Môžem žiť slobodne a šťastne
Aktuálne devätnástka svetového rebríčka WTA tenistka zmenila národnosť z ruskej na austrálsku v marci 2025. Na turnaji v čínskom Pekingu prehrala s Britkou Sonay Kartalovou, bol to jej tretí neúspech bez prerušenia.
„Už dlhšie nie som v poriadku a moje výsledky to odrážajú. Fanúšikovia to vidia tiež. Snažila som sa svoje pocity potlačiť, aby som nepôsobila ako nespokojná alebo nevďačná, ale narazila som na stenu a potrebujem prestávku,“ napísala na sociálnych sieťach.
Kasatkinová sa vzdala ruského občianstva, už je Austrálčanka. Urobila tak z vážnych dôvodov
Kasatkinová otvorene hovorí o svojej sexuálnej orientácii a kritizovala postoj Ruska ku komunite LGBTQ+. Uviedla, že zmena národnosti a nemožnosť vidieť rodičov štyri roky prispeli k jej psychickej únave.
„Napriek tomu sa teším na nový začiatok v roku 2026, keď budem plná energie a pripravená na nové výzvy,“ dodala držiteľka ôsmich titulov WTA.