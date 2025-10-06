Na pokraji psychického vyčerpania. Kasatkinová predčasne ukončila sezónu

Ruská rodáčka, ktorá už súťaží pod austrálskou vlajkou, hovorí o tlaku a potrebe oddychu po sérii prehier.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Daria Kasatkinová
Ruská tenistka Daria Kasatkinová. Foto: archívne, SITA/AP
Austrália Tenis Tenis z lokality Austrália

Aktuálnu tenisovú sezónu predčasne končí Daria Kasatkinová. Dvadsaťosemročná ruská rodáčka, ktorá už súťaží pod austrálskou vlajkou, v emocionálnom vyhlásení priznala, že je na pokraji psychického vyčerpania.

Aktuálne devätnástka svetového rebríčka WTA tenistka zmenila národnosť z ruskej na austrálsku v marci 2025. Na turnaji v čínskom Pekingu prehrala s Britkou Sonay Kartalovou, bol to jej tretí neúspech bez prerušenia.

„Už dlhšie nie som v poriadku a moje výsledky to odrážajú. Fanúšikovia to vidia tiež. Snažila som sa svoje pocity potlačiť, aby som nepôsobila ako nespokojná alebo nevďačná, ale narazila som na stenu a potrebujem prestávku,“ napísala na sociálnych sieťach.

Kasatkinová otvorene hovorí o svojej sexuálnej orientácii a kritizovala postoj Ruska ku komunite LGBTQ+. Uviedla, že zmena národnosti a nemožnosť vidieť rodičov štyri roky prispeli k jej psychickej únave.

„Napriek tomu sa teším na nový začiatok v roku 2026, keď budem plná energie a pripravená na nové výzvy,“ dodala držiteľka ôsmich titulov WTA.

Viac k osobe: Daria Kasatkinová
Firmy a inštitúcie: WTA Ženská tenisová asociácia
Okruhy tém: WTA Tour
