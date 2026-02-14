SNS žiada preverenie občianstva partnerky Jeffreyho Epsteina, ak nemala nárok, chce jeho odňatie

Slovenská národná strana žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby zabezpečil preverenie medializovanej informácie o údajnom slovenskom občianstve Karyny Shulyakovej, pôvodom z Bieloruska, poslednej partnerky Jeffreyho Epsteina. V prípade, že nemala na občianstvo nárok, žiada jeho odňatie a vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí jej ho pomohli získať.
„Overenie pravdivosti tejto informácie považujeme za mimoriadne dôležité. Ak sa jej slovenské občianstvo nepotvrdí, žiadame, aby ministerstvo vnútra túto skutočnosť oficiálne dementovalo. Meno Slovenskej republiky totižto nemôže byť bezdôvodne spájané s negatívne vnímanými medzinárodne sledovanými kauzami,“ uvádza SNS vo svojom stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslala Zuzana Škopcová, riaditeľka kancelárie predsedu SNS.
Putin ako záchranca ukrajinských detí pred Epsteinom? Prokremeľské účty využívajú nové dokumenty na šírenie konšpirácií
Ak by sa naopak potvrdilo, že Karyna Shulyaková skutočne disponuje slovenským štátnym občianstvom, SNS považuje za nevyhnutné dôsledne preveriť, či v danom prípade došlo pri udelení štátneho občianstva k plne zákonnému nezaujatému postupu príslušných orgánov, keďže zákon o štátnom občianstve ustanovuje viaceré prísne podmienky, vrátane požadovanej najmenej osemročnej dĺžky pobytu na území Slovenskej republiky.
Demokrati obvinili ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú z krytia dokumentov Jeffreyho Epsteina
„SNS v tejto súvislosti ministra vnútra zároveň opätovne vyzýva na riadne preverenie všetkých informácií vyplývajúcich z tzv. “Epstein files” vo vzťahu k Slovenskej republike, a to prostredníctvom zriadenia osobitného vyšetrovacieho tímu s jasným mandátom, odbornými kapacitami a povinnosťou transparentne informovať verejnosť o výsledkoch preverovania,“ uviedla ďalej SNS v stanovisku.