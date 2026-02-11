Demokrati obvinili ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú z krytia dokumentov Jeffreyho Epsteina

Šéf demokratického klubu výboru Jamie Raskin kritizoval pomalé zverejňovanie vyšetrovania a cenzúru dokumentov.
Samuel Dargaj
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Pam Bondiová
Ministerka spravodlivosti USA Pam Bondiová skladá prísahu pred vypočutím Výboru pre spravodlivosť Snemovne reprezentantov na Capitol Hill vo Washingtone. Streda, 11 február 2026. Foto: SITA/AP
Kongresoví demokrati obvinili ministerku spravodlivosti USA Pam Bondiovú z krytia dokumentov týkajúcich sa odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina a z premeny ministerstva spravodlivosti na nástroj pomsty pre prezidenta Donalda Trumpa.

Bondiová počas vypočúvania pred Výborom pre spravodlivosť Snemovne reprezentantov obhajovala spôsob, akým ministerstvo spravodlivosti spracovalo záznamy o Epsteine. Vypočúvanie bolo sprevádzané prítomnosťou viacerých obetí Epsteina. Šéf demokratického klubu výboru Jamie Raskin kritizoval pomalé zverejňovanie vyšetrovania a cenzúru dokumentov.

„Prevádzate masívne krytie Epsteina priamo z ministerstva spravodlivosti,“ povedal Raskin. „Podľa súdneho príkazu a Kongresu ste mali zverejniť šesť miliónov dokumentov, fotografií a videí, no zverejnili ste len tri milióny.“

Zákon o transparentnosti súborov Epsteina (EFTA), ktorý Kongres schválil v novembri, prikazuje ministerstvu spravodlivosti zverejniť všetky dokumenty týkajúce sa finančníka do 30 dní. Zákon vyžaduje cenzúru mien a osobných údajov obetí, ktorých podľa FBI bolo viac ako 1 000.

Avšak mená mocných osôb, vrátane politikov ako Trump a viacerých podnikateľov, ktorí boli s Epsteinom v kontakte, nemôžu byť podľa zákona vynechané. Raskin uviedol, že mená páchateľov, sprostredkovateľov, spolupáchateľov a spolukonšpirátorov boli napriek tomu cenzurované.

