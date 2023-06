SNS má podľa Danka oproti Republike navrch, lebo má koaličný potenciál a Uhrík si pod sebou podpiľuje konár

Slovenská národná strana (SNS) má oproti hnutiu Republika navrch, pretože má koaličný potenciál, zatiaľčo s Republikou sa nikto nerozpráva. Povedal to predseda SNS Andrej Danko v relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní. Poukázal na to, že líder Republiky Milan Uhrík vyzýval vo videu vlastencov, aby nevolili SNS a ĽSNS.

Uhrík podpiľuje pod sebou konár

Podľa Danka si svojimi vyjadreniami podpiľuje pod sebou konár, keď „nadáva na Kotlebu, na Pellegriniho a na Fica.“ Šéfa Smeru-SD Roberta Fica podľa jeho slov nahneval Uhrík svojimi útokmi na adresu europoslankyne Moniky Beňovej (Smer-SD). „Uhrík si musí uvedomiť, že keď si prezliekol uniformu za oblek, tak sa musí naučiť rozprávať s každým,“ povedal Danko.

Dankove priority

Zopakoval, že by chcel vládnuť spolu s Hlasom-SD a Smerom-SD. „Ak nevznikne vláda Smeru, Hlasu a SNS, Slovensko sa bude rútiť do bruselského pekla. Pre mňa je prioritou vrátiť Petra Pellegriniho z cesty k progresívcom a k Saske a dať ho dokopy so Smerom,“ vyhlásil.

SNS by sa podľa neho v prípade lepšieho volebného výsledku vždy snažila zostaviť vládu so stranami, ktoré majú medzinárodnú akceptáciu. Doplnil, že vedia dobre komunikovať aj s KDH.

Ideológiu Kotlebu nešírili

SNS má na kandidátke aj ľudí, ktorí predtým kandidovali za kotlebovcov, napríklad poslanca Národnej rady SR Tomáša Taraba a sudcu Miroslava Radačovského. Danko v tom problém nevidí a tvrdí, že „títo ľudia nikdy ideológiu Kotlebu ani ľudí blízkych Republike nešírili.“

Na margo neustálych útokov Roberta Fica na prezidentku Zuzanu Čaputovú povedal, že niekedy ho „trochu nepoznáva“, ale na druhej strane ho chápe, pretože Čaputová je podľa jeho slov „zhmotnením zla.“