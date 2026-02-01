Snehová búrka ochromila juh USA, zrušili tisíce letov, státisíce domácností zostali bez elektriny

Nezvyčajne silné mrazy a husté sneženie zasiahli obe Karolíny a ďalšie štáty, úrady varujú pred cestovaním a otvárajú núdzové prístrešky.
SITA
SITA
2 min. čítania
Winter Weather South Carolina
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Svet Nezaradené Nezaradené z lokality Svet

Cestovanie na juhu Spojených štátov naďalej komplikuje silná snehová búrka, ktorá priniesla mrazy a výdatné sneženie do oblastí, ktoré na takéto zimné podmienky nie sú zvyknuté.

Extrémne počasie prišlo len týždeň po predchádzajúcej mohutnej búrke, ktorá si v krajine vyžiadala viac ako sto obetí. Nové sneženie zasiahlo najmä Severnú a Južnú Karolínu, ako aj časti Georgie, Tennessee, Kentucky a Virgínie. Úrady vyzvali obyvateľov, aby nevychádzali na cesty.

Zrušili stovky letov

Len v Severnej Karolíne zaznamenala diaľničná polícia v sobotu približne 750 dopravných nehôd. V niektorých oblastiach napadlo viac ako 30 centimetrov snehu a silný vietor vytváral snehové záveje. Národná meteorologická služba varovala, že cestovanie je „nebezpečné a potenciálne život ohrozujúce, najmä ak zostanete uviaznutí“.

Búrka výrazne zasiahla aj leteckú dopravu. Na letisku v meste Charlotte v Severnej Karolíne zrušili počas víkendu vyše 1 800 letov, ďalšie stovky spojov odpadli aj na najrušnejšom letisku sveta v Atlante v štáte Georgia. Letiská nasadili stovky pracovníkov na odpratávanie snehu z pristávacích dráh.

Problémy má aj NASA

Bez dodávok elektriny zostávalo v nedeľu skoro ráno približne 156-tisíc odberateľov, najmä v štátoch Mississippi, Tennessee a Louisiana. Úrady otvárali desiatky núdzových prístreškov a vyhrievacích centier.

Mrazivé počasie zasiahlo aj vesmírny program. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) musel cez víkend odložiť kľúčový test tankovania 98-metrov vysokej rakety pripravenej na štartovacej rampe v stredisku Cape Canaveral na Floride.

Meteorológovia zároveň upozornili, že po búrke prenikne do regiónu arktický vzduch a teploty klesnú hlboko pod bod mrazu aj v oblastiach na juhu Floridy.

Firmy a inštitúcie: Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA)
Okruhy tém: nepriaznivé počasie Snehová burka v USA Zrušené lety
Podcast: Správy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk