Snehová búrka ochromila juh USA, zrušili tisíce letov, státisíce domácností zostali bez elektriny

Cestovanie na juhu Spojených štátov naďalej komplikuje silná snehová búrka, ktorá priniesla mrazy a výdatné sneženie do oblastí, ktoré na takéto zimné podmienky nie sú zvyknuté.
Extrémne počasie prišlo len týždeň po predchádzajúcej mohutnej búrke, ktorá si v krajine vyžiadala viac ako sto obetí. Nové sneženie zasiahlo najmä Severnú a Južnú Karolínu, ako aj časti Georgie, Tennessee, Kentucky a Virgínie. Úrady vyzvali obyvateľov, aby nevychádzali na cesty.
Zrušili stovky letov
Len v Severnej Karolíne zaznamenala diaľničná polícia v sobotu približne 750 dopravných nehôd. V niektorých oblastiach napadlo viac ako 30 centimetrov snehu a silný vietor vytváral snehové záveje. Národná meteorologická služba varovala, že cestovanie je „nebezpečné a potenciálne život ohrozujúce, najmä ak zostanete uviaznutí“.
Búrka výrazne zasiahla aj leteckú dopravu. Na letisku v meste Charlotte v Severnej Karolíne zrušili počas víkendu vyše 1 800 letov, ďalšie stovky spojov odpadli aj na najrušnejšom letisku sveta v Atlante v štáte Georgia. Letiská nasadili stovky pracovníkov na odpratávanie snehu z pristávacích dráh.
Problémy má aj NASA
Bez dodávok elektriny zostávalo v nedeľu skoro ráno približne 156-tisíc odberateľov, najmä v štátoch Mississippi, Tennessee a Louisiana. Úrady otvárali desiatky núdzových prístreškov a vyhrievacích centier.
Mrazivé počasie zasiahlo aj vesmírny program. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) musel cez víkend odložiť kľúčový test tankovania 98-metrov vysokej rakety pripravenej na štartovacej rampe v stredisku Cape Canaveral na Floride.
Meteorológovia zároveň upozornili, že po búrke prenikne do regiónu arktický vzduch a teploty klesnú hlboko pod bod mrazu aj v oblastiach na juhu Floridy.