Historická snehová búrka postihla rozsiahle územia USA, extrémne počasie si vyžiadalo najmenej desať ľudských životov - FOTO

Stav núdze vyhlásilo najmenej 20 štátov vrátane hlavného mesta Washington.
Winter Weather Pennsylvania
Extrémne silná snehová búrka spôsobila cez víkend problémy v mnohých amerických štátoch. Uviaznutý autobus v Pittsburghu v nedeľu 25. januára 2026. Foto: AP Photo/Gene J. Puskar
Obrovská zimná búrka, ktorá cez víkend zasiahla rozsiahle oblasti Spojených štátov, si vyžiadala najmenej 10 obetí a spôsobila masové rušenie letov, výpadky elektriny a výzvy, aby ľudia nevychádzali na cesty. Mrazivé podmienky pretrvávali aj v pondelok.

Búrka priniesla sneh, poľadovicu a mrznúci dážď naprieč veľkou časťou krajiny. Úrady varovali, že v dôsledku masy arktického vzduchu, ktorý sa šíri za búrkovým systémom, možno očakávať extrémne nízke teploty ešte niekoľko ďalších dní.

Straty na životoch

Starosta New Yorku Zohran Mamdani uviedol, že počas víkendu našli na uliciach pri mrazivých teplotách mŕtve telá piatich ľudí. V Texase potvrdili tri úmrtia vrátane 16‑ročného dievčaťa pri nehode na sánkach. V Louisiane zomreli dvaja ľudia na podchladenie.

Podľa stránky PowerOutage.com bolo v nedeľu večer bez elektriny viac než 840‑tisíc odberateľov, najmä na juhu USA. V Tennessee zostalo bez prúdu vyše 300‑tisíc domácností a firiem, v Louisiane, Mississippi a Georgii viac než 100‑tisíc v každom štáte.

Mráz môže dosahovať rekordné hodnoty

Výpadky sú nebezpečné najmä pre juh, kde podľa meteorológov môže mráz dosahovať rekordné hodnoty. Úrady od Texasu po Severnú Karolínu a New York vyzvali obyvateľov, aby nevychádzali z domov.

Búrka sa v nedeľu presúvala na severovýchod a zasiahla aj veľké mestá ako Philadelphia, New York a Boston. Stav núdze vyhlásilo najmenej 20 štátov vrátane hlavného mesta Washington.

Winter Weather New York
Winter Weather Philadelphia
Winter Weather Pennsylvania
Winter Weather Pennsylvania
