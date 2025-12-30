SND vysvetľuje odchody Pauhofovej či Poláčika, personálne zmeny majú súvisieť s konsolidáciou

V Činohre Slovenského národného divadla (SND) by mala po Novom roku skončiť pätica hercov a herečiek. Malo by ísť o hercov Romana Poláčika, Martina Šalachu a Daniela Žulčáka, a tiež herečky Annu Magdalénu Hroboňovú a Táňu Pauhofovú. Informoval o tom Denník N, odvolávajúc sa na svoje zdroje. Ako periodikum uviedlo, oficiálnym dôvodom výpovedí má byť konsolidácia. Podľa hercov ale nejde o šetrenie, ale o snahy rozbiť súbor, ktorý je kritický voči vedeniu SND aj samotnému rezortu kultúry.
Herci mali získať ceny Dosky
Pauhofová a Poláčik boli pri tom prednedávnom ocenení cenami Dosky (Divadelné ocenenia sezóny). Roman Poláčik si odniesol ocenenie za najlepší mužský herecký výkon sezóny, konkrétne za postavu Bérangera v inscenácii hry Eugèna Ionesca Nosorožec, Činohry SND.
Pauhofová bola ocenená za najlepší ženský herecký výkon, v inscenácii podľa filmovej drámy Marguerite Durasovej Hirošima, moja láska, v bratislavskom Divadle Aréna.
Agentúra SITA sa v súvislosti s medializovanými informáciami obrátila so žiadosťou o reakciu na SND. „Z vládneho nariadenia, ako aj rozpočtu schváleného NR SR, čiže nie iba MK SR, vyplýva aj šetrenie na mzdových nákladoch naprieč všetkými oblasťami, kultúru nevynímajúc,“ uviedla v reakcii tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.
Prepúšťanie sa týka všetkých útvarov divadla
Poukázala, že prepúšťanie tak zasahuje všetky ministerstvá aj štátne inštitúcie, pričom SND čelí danej výzve rovnako ako ostatné inštitúcie. Ako uviedla, divadlo celkovo ruší temer 10 percent miest. „Treba zdôrazniť, že ide o všetky útvary Slovenského národného divadla – to znamená Balet, Operu, Činohru, Umelecko-dekoračné dielne, ako aj administratívu… (SND má 794 zamestnancov). Všetky personálne opatrenia boli prerokované s jednotlivými šéfmi útvarov, ako aj piatimi odborovými organizáciami a dejú sa v súlade so zákonníkom práce a s legislatívnymi pravidlami,“ zdôraznila Pažítková.
Ako poukázala, personálne opatrenia zasiahli samozrejme aj oblasť činohry, a pätica hercov odchádza z interného stavu do externého prostredia. „S týmito hercami boli uzatvorené zmluvy o externom účinkovaní, takže tieto opatrenia nezasiahnu hrací ani dramaturgický plán a diváci nebudú ukrátení. SND považuje túto záležitosť za internú a medializáciu za strany hercov za účelovú,“ uzavrela tlačová tajomníčka SND.
Na dianie v SNR reagoval aj poslanec NRSR Roman Malatinec (Strana Vidieka). Ako uviedol, pozorne sleduje dianie v Slovenskom národnom divadle (SND), v ktorom údajne pre konsolidáciu prepúšťajú hercov zo zamestnania.
„Všetci, ktorí pôsobíme vo verejných funkciách, musíme dokázať prijať aj kritiku a iné názory. Ak sa preukáže, že pani ministerka kultúry prepustením hercov zo zamestnania sledovala osobnú pomstu, my v strane Vidieka to budeme považovať za neprípustné! Ak majú prepustení herci ponúknuté externé zmluvy, aká je potom mesačná úspora? Budeme sa pýtať!“ dodal.