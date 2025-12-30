KDH kritizuje hromadné prepúšťanie hercov z národného divadla, hovorí o fantómovej konsolidácii

Oficiálnym dôvodom výpovedí pre hercov je podľa Denníka N konsolidácia.
Opozičné KDH odmieta spôsob, ako sa Ministerstvo kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) podujalo v rezorte šetriť, konkrétne prepustením hercov Romana Poláčika, Martina Šalachu, Daniela Žulčáka, Anny Magdalény Hroboňovej a Táni Pauhofovej zo Slovenského národného divadla.

Tabuľkové prepúšťanie hercov

Ako kresťanskí demokrati zdôraznili, viaceré činy z minulosti, napríklad z opery v Banskej Bystrice, kde účelovo vyhodili dramaturgičku a potom odstúpil aj riaditeľ, ukazujú, že pod kepienkom rezortnej konsolidácie verejných financií ide o odstraňovanie nepohodlných ľudí kritizujúcich politiku ministerky.

„Kde sa toto môže skončiť? Možno až tam ako v Banskej Bystrici, kde po desaťročiach hrozí úpadok až zánik opery. Ak chce ministerstvo šetriť, nech nenakupuje predražené pozemky pod depozitár Správy rezortných zariadení či nevyhadzuje premrštené peniaze na rekonštrukcie striech v skanzene v Martine,“ zdôraznilo KDH. Doplnilo, že tabuľkové prepúšťanie hercov je konkrétny príklad fantómovej konsolidácie vlády Roberta Fica.

Snaha rozbiť súbor

„Ide o balamutenie občanov, že vláda na sebe šetrí. Navyše sa spája s postihovaním oprávnených kritikov, čo je rovnako neprijateľné,“ dodalo KDH.

Oficiálnym dôvodom výpovedí pre hercov je podľa Denníka N konsolidácia. Herci však hovoria, že o šetrenie nejde a že je to snaha rozbiť súbor, ktorý je kritický voči vedeniu divadla a ministerstvu kultúry.

