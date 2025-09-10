Snaží sa niekto vtiahnuť Európu do vojny? Podľa Gašpara sa dôvod zjavne hľadá a treba byť mimoriadne obozretný - VIDEO

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) reaguje na správu, že poľský vzdušný priestor mali narušiť ruské drony. Politik si myslí, že do ukrajinského konfliktu nás zjavne chcú vtiahnuť niektorí politici a lídri Európskej únie (EÚ).
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne.
Prvý incident na území členského štátu NATO
Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým takýmto incidentom na území členského štátu NATO. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová dokonca vyhlásila, že Rusko zrejme úmyselne narušilo poľský vzdušný priestor.
Incident v Poľsku je podľa Kaliňáka potrebné rázne odsúdiť, Slovensko je však v tejto chvíli bezradné
„Kaja Kallasová chce, aby sme sa zapojili do tohto vojnového konfliktu a chce tretiu svetovú vojnu. Pre mňa je to politička, ktorá je vojnová štváčka, takže sa nedivím jej vyjadreniam,“ okomentoval vyhlásenie šéfky diplomacie podpredseda parlamentu Gašpar. „Nechajme, nech sa to riadne vyšetrí, či sú to ruské drony,“ uviedol ďalej Gašpar.
Dôvod na zatiahnutie do konfliktu sa hľadá
Ako pripomenul, poľský exprezident Andrzej Duda nedávno priznal, že keď v novembri 2022 dopadla v poľskej dedine Przewodów pri hranici s Ukrajinou časť rakety, v dôsledku čoho zahynuli dvaja občania Poľska; krátko po incidente mu volal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a vyvíjal naňho nátlak, aby Poľsko okamžite vyhlásilo, že išlo o ruskú raketu.
„Pokiaľ by to boli ruské drony, bola by to vážna situácia a treba sa ňou určite zaoberať,“ poznamenal ďalej Gašpar. „Ale dôvod na to, aby bolo vtiahnuté NATO a členské krajiny do konfliktu sa zjavne hľadá,“ zamýšľal sa ďalej.
Je Slovensko bez protivzdušnej obrany?
Podpredsedu parlamentu sa novinári v stredu v parlamente pýtali aj na to, či je Slovensko dostatočne chránené pred podobnými hrozbami. „Otázku by ste mali položiť bývalému ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi, pretože ten rozdal celú našu protivzdušnú obranu. Došlo presne na naše slová, ktoré sme predpovedali, že možno budeme potrebovať túto ochranu a dnes ju nemáme,“ reagoval Gašpar. Zdôraznil, že treba byť obozretný, lebo toto sú kroky, ktoré smerujú k tomu, aby bola Európa vtiahnutá do vojny.
Opozícia hovorí o ohrození Slovenska, drony nad Poľskom sú podľa nej jasným varovaním aj pre nás – VIDEO
Podľa slov Gašpara Rusko nemá v záujmu útočiť na ktorúkoľvek krajinu EÚ. „Rusko definuje svoje dôvody pre ktoré začalo agresiu a prečo porušili medzinárodné právo voči Ukrajine, preto považujem menované tvrdenia za účelové, ktoré majú verejnú mienku európskych obyvateľov nastaviť proti Rusku,“ uzavrel politik.
Naď ohrozil obranyschopnosť Slovenska
Predseda Výboru pre obranu a bezpečnosť Richard Glück (Smer-SD) – podobne ako jeho kolega Gašpar – povedal, že čakajú na bližšie informácie ohľadom bezpečnostného incidentu v Poľsku. Na základe toho sa bude zvažovať, či hrozia nejaké riziká pre Slovensko.
„Nespochybňujem čo sa stalo, ale rád by som počkal na bližšie informácie a dôvody, prečo sa to stalo,“ povedal novinárom Glück. Politik v tejto súvislosti tiež kritizoval bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa.
Poľsko požiadalo o aktiváciu článku 4 NATO, USA stoja pri Poľsku, ruská armáda je ochotná konzultovať
„Treba sa opäť vrátiť k tomu, že čo sa vlastne stalo na Slovensku. Médiá to toho času veľmi zľahčovali, keď Jaroslav Naď sa rozhodol darovať systém S-300 na územie Ukrajiny a zásadným spôsobom ohrozil obranyschopnosť našej krajiny,“ povedal Glück s tým, že čoraz viac ľudí z bývalej vládnej garnitúry hovorí, že ich Naď oklamal, či to je Richard Sulík alebo Igor Matovič.
Ako predseda brannobezpečnostného výboru tiež upozornil, síce Slovensko má aktuálne k dispozícii KUB-y, ručnú protivzdušnú obranu, či F 16-ky, ktoré majú takisto spôsobilosť zostrelovať drony, ale tie sa nedajú porovnávať s protivzdušnou obranou S-300, ktorá má dlhý dolet a vie lepšie reagovať na podobné bezpečnostné incidenty.