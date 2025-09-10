Poľské stíhačky zostrelili niekoľko ruských dronov, ktoré narušili poľský vzdušný priestor

Ide o prvý takýto zásah krajiny NATO od začiatku rusko-ukrajinskej vojny.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Odstavené lietadlá na letisku Fryderyka Chopina vo Varšave v stredu. Foto: SITA/AP
Poľské stíhačky zostrelili niekoľko ruských dronov, ktoré počas útoku Ruska na Ukrajinu v noci na stredu narušili poľský vzdušný priestor. Uviedol to na sociálnej sieti poľsky minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. „Sme v neustálom kontakte s velením NATO,“ dodal.

Operačné velenie poľskej armády ostro odsúdilo „bezprecedentné“ narušenie svojho vzdušného priestoru a uviedlo, že zaznamenalo približne tucet bezpilotných lietadiel. „Ide o akt agresie, ktorý predstavuje skutočnú hrozbu pre bezpečnosť našich občanov,“ uviedlo velenie.

Od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu prenikli ruské drony a rakety už viackrát do vzdušného priestoru členských štátov NATO vrátane Poľska, ale žiadna krajina aliancie sa ich doteraz nepokúsila zostreliť.

Podľa vyhlásenia varšavského letiska Fryderyka Chopina bola v súvislosti s operáciou uzavretá časť poľského vzdušného priestoru a zastavené všetky lety.

Minulý mesiac do poľského vzdušného priestoru vletel ruský dron a explodoval na poľnohospodárskej pôde na východe krajiny. V roku 2023 Poľsko uviedlo, že jeho vzdušný priestor narušila ruská raketa, ktorá následne zasiahla Ukrajinu.

