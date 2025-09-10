Incident v Poľsku je podľa Kaliňáka potrebné rázne odsúdiť, Slovensko je však v tejto chvíli bezradné

Ak by bolo narušenie poľského vzdušného priestoru úmyselné, bola by to nielen provokácia, ale priam útok. Uviedol to podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády. Ako uviedol, ide o veľmi zásadný bezpečnostný incident, ktorý je potrebné podrobne vyšetriť. Reakcia Poľska na narušenie vzdušného priestoru je podľa Kaliňáka adekvátna.
„Predovšetkým je potrebné incident veľmi rázne odsúdiť. Toto sú veci, ktoré sú neakceptovateľné a uvažovanie o tom, že bude aktivovaný článok 4 Severoatlantickej zmluvy je samozrejme na mieste,“ uviedol minister s tým, že je dôležité zistiť, o aký typ incidentu išlo a čo bolo účelom – či bolo cieľom Poľsko alebo išlo o nezvládnuté navádzanie dronov, či je to dôsledok elektronického boja.
Katastrofálne rozhodnutie predchádzajúcej vlády
Ak by sa podobná situácia udiala na Slovensku, podľa Kaliňáka by Slovensko rado zareagovalo podobným spôsobom ako Poľsko. „Ale nemá čím. Tu sa plnohodnotne prejavuje to katastrofálne rozhodnutie predchádzajúcej vlády odovzdať všetky prostriedky protivzdušnej obrany, či už ide o vzdušné systémy alebo lietadlá,“ doplnil šéf rezortu obrany.
Opozícia hovorí o ohrození Slovenska, drony nad Poľskom sú podľa nej jasným varovaním aj pre nás – VIDEO
Ubezpečil, že aj napriek kritike pre rýchle nákupy sa snažia tieto medzery čo najskôr vyplniť. Minister upozornil, že Poľsko svoje lietadlá MiG-29 neodovzdalo a neurobí tak, kým nebude mať plnú náhradu novými lietadlami F-35. Súčasne podotkol, že žiadna krajina nevydala z aktívnej služby systémy protivzdušnej obrany.
Minister reagoval na slová Kallasovej
Minister súčasne reagoval aj na slová vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaje Kallasovej, že narušenie vzdušného priestoru Poľsko nebola náhoda, ale provokácia. Kaliňák uviedol, že je to potrebné najskôr dôkladne prešetriť, no v prípade, že by to bolo úmyselné, tak by sám použil tvrdšie slovo ako provokácia.
„Jednoznačne by to bol útok,“ vyhlásil Kaliňák, podľa ktorého je dôležité vedieť pravdu. „A na základe pravdy veľmi tvrdo reagovať. Ak to bol útok na Poľsko, tak sa potom máme o čom baviť,“ doplnil minister.
Systémy Mantis majú problém s funkčnosťou
Slovensko je v tejto chvíli bezbranné. Minister obrany upozornil, že systémy protivzdušnej obrany Mantis sú nainštalované na prešovskej základni, no majú zásadný problém s funkčnosťou. Ide podľa jeho slov o malý systém, ktorý je schopný pokryť len jednu základňu. Ministerstvo preto aktívne pracuje na tom, aby Slovensko čo najskôr dostalo izraelský systém protivzdušnej obrany Barak.
Slovensko je po incidente v Poľsku v nebezpečnom postavení, Pellegrini poukázal na chýbajúcu protivzdušnú obranu
„Ten systém sa skladá z dvoch častí, je to pozemná, ktorá by mala v priebehu roku 2026 prichádzať v rámci prvej batérie systému Barak. Tie jednotlivé súčasti začnú prichádzať v priebehu konca a začiatku budúceho roku. Uvidíme, ako rýchlo sa podaria dostať do života,“ priblížil minister.
Bezpečnostná úroveň Slovenska sa nezhoršila
Súčasne budú pracovať na tom, aby dostali čo najrýchlejšie do života aj stíhačky F-16, ktoré sú schopné intenzívnejšie snímať prehľad aj v rámci malých dronov. “Majú radar, a teda sú to jediné lietadlá popri F-35 schopné detekcie aj drobných cieľov,“ spresnil Kaliňák.
Minister podotkol, že na základe prvotných informácií sa nejedná o priamy a riadený útok na Poľsko, ktorý by mal vyvolať konflikt. Z tohto pohľadu sa tak bezpečnostná úroveň Slovenska podľa jeho slov nezhoršila. „Ale vyšetrovanie môže priniesť informácie, ktoré budú tuto situáciu meniť,“ uzavrel minister obrany.
Poľské stíhačky zostrelili niekoľko ruských dronov, ktoré počas útoku Ruska na Ukrajinu v noci na stredu narušili poľský vzdušný priestor. Uviedol to na sociálnej sieti poľsky minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. „Sme v neustálom kontakte s velením NATO,“ dodal.
Operačné velenie poľskej armády ostro odsúdilo ‚bezprecedentné‘ narušenie svojho vzdušného priestoru a uviedlo, že zaznamenalo približne tucet bezpilotných lietadiel. „Ide o akt agresie, ktorý predstavuje skutočnú hrozbu pre bezpečnosť našich občanov,“ uviedlo velenie.
Od začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu prenikli ruské drony a rakety už viackrát do vzdušného priestoru členských štátov NATO vrátane Poľska, ale žiadna krajina aliancie sa ich doteraz nepokúsila zostreliť. Podľa vyhlásenia varšavského letiska Fryderyka Chopina bola v súvislosti s operáciou uzavretá časť poľského vzdušného priestoru a zastavené všetky lety.