Smrtiaci koktejl pre spravodlivosť či kus plesnivej salámy. Davy ľudí prišli protestovať pred parlament (video+foto)

V Bratislave v stredu začal ďalší protest opozície proti novele trestného zákona. Demonštranti sa v stredu zišli pred budovou parlamentu, pričom predchádzajúce protesty sa uskutočnili buď pred Úradom vlády alebo na bratislavskom námestí SNP.

Opozičná politička Mária Kolíková (SaS) označila novelu za smrtiaci koktejl pre spravodlivosť. „K tomuto hanebnému balíčku sa nikto nehlási ako autor, prečo je to tak?“ opýtala sa.

Zároveň doplnila, že keby novelu písali advokáti obvinených, nevyzeralo by to inak. „Chceli to urobiť skryto, hanebne, lebo vedia, že ani ich voličom sa to nemôže páčiť,“ skonštatovala Kolíková.

Predseda KDH Milan Majerský označil novelu za kus plesnivej salámy. Zároveň povedal, že novela si vyžaduje riadnu odbornú diskusiu a riadne medzirezortné pripomienkové konanie. „Vláda musí začať počúvať ľudí,“ vyhlásil Majerský.

Fotografie z predošlých protestov