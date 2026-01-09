Smrť diktátorovi! Štvrtková noc bola najbúrlivejšia od začiatku protestov proti iránskemu režimu pred dvomi týždňami

Podľa spoločnosti Netblocks, ktorá sa zaoberá monitorovaním internetového pripojenia, štátne orgány vo štvrtok neskoro večer „v snahe zabrániť rozsiahlym protestom“ úplne vypli prístup k internetu a krajina je už 12 hodín offline.
Iran Protests
Najvyšší iránsky duchovný vodca Alí Chameneí. Foto: Ilustračné, Office of the Iranian Supreme Leader via AP
Irán vo štvrtok večer zažil doposiaľ najväčšie pouličné demonštrácie od začiatku aktuálnej vlny masových protestov proti rastúcim životným nákladom a stagnujúcej ekonomike pred takmer dvomi týždňami.

Na záberoch z protestov, ktorých autenticitu overila agentúra AFP, je vidieť davy, ktoré podpaľujú vládne budovy a skandujú heslá ako „smrť diktátorovi“ v narážke na iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího, ktorý v Islamskej republike vládne od roku 1989.

Vypnutý internet

Podľa spoločnosti Netblocks, ktorá sa zaoberá monitorovaním internetového pripojenia, štátne orgány vo štvrtok neskoro večer „v snahe zabrániť rozsiahlym protestom“ úplne vypli prístup k internetu a krajina je už 12 hodín offline.

Rezá Pahlaví, syn zosadeného iránskeho šáha žijúci v USA, ktorý vyzval na štvrtkové demonštrácie, apeloval na ďalšiu mobilizáciu aj v piatok ráno. Vo viedo odkaze zdôraznil, že je potrebné „aby boli davy ešte väčšie, aby sa represívna sila režimu ešte viac oslabila“.

Rozsiahle demonštrácie prebiehali aj v Tabríze, v posvätnom meste Mašhad, ako aj v kurdských oblastiach na západe krajiny.

Najväčšie od roku 2023

Štvrtkové protesty boli najväčšie od celonárodných demonštrácií v rokoch 2022 – 2023, ktoré vypukli po smrti Mahsy Amíníovej, ktoré zomrela vo väzbe po zatknutí pre údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania, ktoré v tejto islamskej krajine platia pre ženy.

Organizácie na ochranu ľudských práv v súvislosti s najnovšími nepokojmi obviňujú vládne bezpečnostné zložky zo streľby do davu, pri ktorej mali údajne zahynúť desiatky ľudí. Najnovšie videá z Teheránu však neukazujú zásah bezpečnostných síl.

