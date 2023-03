Smer-SD podáva trestné oznámenie Leška a ďalších dvoch novinárov, ich výroky sú za hranou zákona (video)

Strana Smer-SD podala na Generálnej prokuratúre SR tri trestné oznámenia na novinárov Mariána Leška, Michala Havrana ml. a Tomáša Hudáka.

Výroky za hranou slušnosti a zákona

Trestné oznámenia na novinárov z Denníka N a denníka Sme sa týkajú výrokov, ktoré sú podľa strany Smer-SD za hranou slušnosti, novinárskej etiky i zákona.

Na tlačovej besede o tom informoval Igor Melicher. Dodal, že on osobne podal trestné oznámenie na Havrana, a to za jeho výrok v denníku Sme, že strana Smer-SD schvaľuje genocídu.

Havran podľa Melichera týmto výrokom nebezpečne generalizuje vyše 13-tisíc členov strany Smer-SD. Považuje to za jasný príklad trestného činu ohovárania a krivého obviňovania, keďže schvaľovanie genocídy je sám o sebe trestný čin.

Vecná kritika a nastavenie zrkadla

Podľa Melichera podanie trestného oznámenia treba chápať ako vecnú kritiku, a najmä nastavenie zrkadla, ktoré ukazuje, že aj v novinárskej práci jestvujú určité červené čiary, ktoré by nemali byť prekračované.

Ako doplnil, média by v demokratickej spoločnosti mali plniť úlohu strážcov pravdy a demokracie, no dnes vidíme, že niektoré médiá a novinári sa politicky vyfarbili.

„Majú vlastnú pravdu, majú obľúbených politikov, majú názory, ktoré protežujú, a keď niečo nepasuje do ich politického videnia sveta, tak to označujú za extrémizmus, klamstvo alebo konšpiráciu. My proti takémuto správaniu protestujeme. Protestujeme proti tomu, aby v médiách vládla názorová cenzúra,“ povedal Melicher.