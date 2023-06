Smer, Hlas a PS sú v prieskumoch vysoko, tie natlačené nad a pod piatimi percentami nie sú podľa Hřícha „v bezpečí“

Politická strana by nemala byť spokojná, kým nemá aspoň tri mesiace po sebe v prieskumoch volebných preferencií minimálne dvoch rôznych agentúr spodnú odchýlku nad piatimi percentami. Povedal to riaditeľ prieskumnej agentúry AKO Václav Hřích v relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.

Nad a pod hranicou zvoliteľnosti

„Až vtedy si strana môže povedať, že je, povedzme, v bezpečí,“ poukázal Hřích. Dodal, že na Slovensku je pár strán, ktoré majú spodnú odchýlku ďaleko od línie piatich percent a celý zvyšok politického spektra je natlačený nad a pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu.

„Potom nie je podstatné pozerať sa na to, kto je od koho o pol percenta dopredu alebo dozadu, ale či tá strana nie je náhodou ohrozená,“ podotkol.

Dôležitejšie ako výsledky posledného prieskumu preferencií je podľa neho sledovať trend strany vo viacerých posledných prieskumoch. Ak má napríklad stúpajúci trend v dvoch rôznych agentúrach, ktoré zbierajú dáta odlišným spôsobom, napríklad telefonicky a anketársky, je to už určitý signál.

Ako topiaca sa kocka ľadu

Výsledky prieskumu sú podľa Hrícha ako kocka ľadu a už počas zverejňovania „sa topia“, pretože dynamika na politickej scéne je veľká. Poukazuje na to, že už počas trvania prieskumu môžu strany niekoľkokrát zmeniť názor.

„My to nameriame od pondelka do piatka, niekto iný to nameria od piatka do utorka, už sú tam iné témy. Tiež záleží od toho, či niekto dobre vyjde z exponovanej politickej relácie, či má niekto nejakú kauzu, s niekým sa poháda a podobne,“ dodal Hřích.

Zároveň podotkol, že politici majú tendenciu vyhlasovať, že prieskumom sa nedá veriť, keď sa im v nich nedarí. „Keď ale presadzujú nejaké politické rozhodnutie a prieskum ukazuje, že ľudia by to chceli, tak sa s tým, samozrejme, chvália,“ skonštatoval.