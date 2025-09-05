Ďalší grandslamový titul z toho nebude. Pohánkovú vo štvrťfinále US Open stopla Britka Stosavljevicová

Slovenská tenistka Mia Pohánková v troch zápasoch vo dvojhre dievčat na US Open nestratila ani set, ale v tom štvrtom prehrala a na turnaji v New Yorku končí.
Turnajová štvorka prehrala vo štvrťfinále s deviatou nasadenou hráčkou a obhajkyňou trofeje, Britkou Mikou Stosavljevicovou, za 68 minút 4:6, 2:6.
Predtým 16-ročná Slovenka vyradila inú Britku Allegru Korpanecovú Daviesovú, Američanku Bellu Payneovú aj Číňanku Jü-šan Šao bez straty setu. Prvá nasadená hráčka, ktorá sa jej postavila do cesty, sa jej však stala osudnou. Zatiaľ čo mladá slovenská hráčka premenila len jeden z piatich brejkbalov, o svoje podanie prišla štyrikrát.
Odplata za Wimbledon
„Stosavljevicová odplatila Pohánkovej prehru z 1. kola Wimbledonu. Spomenula si na to, ako ju pred rokom pri celkovom víťazstve vo Flushing Meadows poháňal dopredu jej servis. Šestnásťročná tenistka získala 76% bodov z jej prvého podania a v druhom sete dokonca 89%. Uhrala si osem z deviatich servisných gemov a jedno jej podanie malo dokonca rýchlosť 113 míľ za hodinu, čiže 182 km/h,“ napísal web US Open.
Úspešný rok
Napriek prehre rodená Levičanka Pohánková prežíva rok ako z rozprávky. Zverenka trénera Róberta Gašparetza prišla do New Yorku ako tohtoročná šampiónka Wimbledonu a finalistka Australian Open. Na Roland Garros v Paríži uhrala 3. kolo.
Pohánková na US Open už rovnako nepokračuje vo štvorhre. Spoločne s Britkou Hannah Klugmanovou ako najvyššie nasadená dvojica prehrali v 2. kole s thajsko-čínskym párom Kamonwan Yodpetchová, Žuej-en Čang 6:7 (2), 4:6.