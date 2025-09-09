Víťazný debut málo známej Slovenky na turnaji WTA v Brazílii! Okáľová zdolala Rodionovovú

Slovenská tenistka Martina Okáľová sa na turnaji WTA 250 na tvrdom povrchu v brazílskom Sao Paule postarala o veľké prekvapenie. Najprv vyhrala dva zápasy v kvalifikácii a neskôr bola úspešná aj v 1. kole hlavnej súťaže.
Vyradila Austrálčanku s ruskými rodičmi Arinu Rodionovovú (242. v rebríčku WTA) 7:5, 6:4. Na konci zápasu Slovenka brejkla súperku čistou hrou, tá pri mečbale Okáľovej zahrala dvojchybu.
Nebolo by na tom nič zvláštne, ak by 28-ročná Okáľová nefigurovala v rebríčku WTA vo dvojhre až na 464. priečke a turnaj SP Open v Brazílii nebol vôbec jej prvý na hlavnom ženskom okruhu WTA v kariére.
Rodenej Banskobystričanke žijúcej v USA v internom singlovom rebríčku najlepších slovenských tenistiek patrí až siedme miesto, pred ňou je aj úspešná juniorka Mia Pohánková (460.). Súperkou slovenskej hráčky v osemfinále bude Janice Tjenová z Indonézie.
Okáľová sa do hlavnej súťaže v Sao Paule dostala po dvoch víťazstvách v kvalifikácii. Najprv si poradila s Grékyňou Marthou Matoulovou 6:4, 6:2 a neskôr so Španielkou Aliciou Herrerovou Linanovou 7:5, 2:6, 6:4.