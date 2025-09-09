Víťazný debut málo známej Slovenky na turnaji WTA v Brazílii! Okáľová zdolala Rodionovovú

Martina Okáľová sa do hlavnej súťaže dvojhry v Sao Paule prebojovala z kvalifikácie.
- Aktualizované
SITA
SITA
1 min. čítania
Martina Okáľová
Slovenská tenistka Martina Okáľová postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA 250 v Sao Paule. Foto: X/SP Open
Svet Tenis Tenis z lokality Svet

Slovenská tenistka Martina Okáľová sa na turnaji WTA 250 na tvrdom povrchu v brazílskom Sao Paule postarala o veľké prekvapenie. Najprv vyhrala dva zápasy v kvalifikácii a neskôr bola úspešná aj v 1. kole hlavnej súťaže.

Vyradila Austrálčanku s ruskými rodičmi Arinu Rodionovovú (242. v rebríčku WTA) 7:5, 6:4. Na konci zápasu Slovenka brejkla súperku čistou hrou, tá pri mečbale Okáľovej zahrala dvojchybu.

Nebolo by na tom nič zvláštne, ak by 28-ročná Okáľová nefigurovala v rebríčku WTA vo dvojhre až na 464. priečke a turnaj SP Open v Brazílii nebol vôbec jej prvý na hlavnom ženskom okruhu WTA v kariére.

Rodenej Banskobystričanke žijúcej v USA v internom singlovom rebríčku najlepších slovenských tenistiek patrí až siedme miesto, pred ňou je aj úspešná juniorka Mia Pohánková (460.). Súperkou slovenskej hráčky v osemfinále bude Janice Tjenová z Indonézie.

Okáľová sa do hlavnej súťaže v Sao Paule dostala po dvoch víťazstvách v kvalifikácii. Najprv si poradila s Grékyňou Marthou Matoulovou 6:4, 6:2 a neskôr so Španielkou Aliciou Herrerovou Linanovou 7:5, 2:6, 6:4.

Viac k osobe: Martina Okáľová
Firmy a inštitúcie: WTA Ženská tenisová asociácia
Okruhy tém: Debut Sao Paulo slovenská tenistka turnaj WTA víťazstvo WTA Tour
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk